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Внешняя политика 10.09.2017 13:23

Президенты Азербайджана и Ирана провели встречу в Астане

Президенты Азербайджана и Ирана Ильхам Алиев и Хасан Роухани в воскресенье провели встречу в Астане.

Об этом говорится в сообщении на сайте главы азербайджанского государства.

А.Ахундов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ИРАН, ПРЕЗИДЕНТЫ, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]