Алиев встретился с Изетбеговичем

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в воскресенье в Астане провел встречу с членом президиума Боснии и Герцеговины Бакиром Изетбеговичем.

Об этом говорится в сообщении на сайте главы азербайджанского государства.

А.Ахундов