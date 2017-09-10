Алиев встретился с Изетбеговичем

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в воскресенье в Астане провел встречу с членом президиума Боснии и Герцеговины Бакиром Изетбеговичем.
Об этом говорится в сообщении на сайте главы азербайджанского государства.
А.Ахундов
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