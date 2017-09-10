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Дальнее зарубежье 10.09.2017 14:18

Глава Бангладеш призвал членов ОИС помочь им в решении проблем мусульман-рохинджа

Президент Бангладеш Абдул Хамид попросил помощи у членов Организации исламского сотрудничества (ОИС) в решении проблем мусульман-рохинджа.

"Я хочу обратиться с призывом к мировому сообществу, в частности к ОИС помочь нам решить их проблемы и обеспечить, чтобы эти мусульманские общества (рохинджа - ИФ-К) могли вернуться на свои родные земли, чтобы им были предоставлены права и возможность жить в безопасности и стабильности", - сказал президент на саммите Организации исламского сотрудничества (ОИС) по науке и технологиям в Астане в воскресенье.

Он добавил, что мусульмане-рохинджа "лишены своих прав и сталкиваются с угрозой массовых убийств и перемещений".

"Бангладеш непосредственно вовлечена в эту проблему, потому что рохинджа массово эмигрируют на нашу территорию. Мы должны оказать им гуманитарную помощь", - отметил глава Бангладеш.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ОИС, БАНГЛАДЕШ, МУСУЛЬМАНЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]