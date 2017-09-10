Глава Бангладеш призвал членов ОИС помочь им в решении проблем мусульман-рохинджа

Президент Бангладеш Абдул Хамид попросил помощи у членов Организации исламского сотрудничества (ОИС) в решении проблем мусульман-рохинджа.

"Я хочу обратиться с призывом к мировому сообществу, в частности к ОИС помочь нам решить их проблемы и обеспечить, чтобы эти мусульманские общества (рохинджа - ИФ-К) могли вернуться на свои родные земли, чтобы им были предоставлены права и возможность жить в безопасности и стабильности", - сказал президент на саммите Организации исламского сотрудничества (ОИС) по науке и технологиям в Астане в воскресенье.

Он добавил, что мусульмане-рохинджа "лишены своих прав и сталкиваются с угрозой массовых убийств и перемещений".

"Бангладеш непосредственно вовлечена в эту проблему, потому что рохинджа массово эмигрируют на нашу территорию. Мы должны оказать им гуманитарную помощь", - отметил глава Бангладеш.