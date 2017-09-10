Саакашвили на пути к польско-украинской границе сопровождает семья и Юлия Тимошенко

Направляющийся на Украину из Польши экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской областной администрации Михаил Саакашвили заявил, что в его планы не входит свергать украинского президента Петра Порошенко.

"У меня нет планов кого-то свергать. Мои планы - приехать и защитить свои права в суде без эксцессов", - сказал М.Саакашвили в воскресенье грузинской телекомпании "Рустави-2".

По данным телекомпании, М.Саакашвили вместе с супругой и младшим сыном в эти минуты направляется в город Краковец, к границе Украины. Вместе с М.Саакашвили находится также лидер оппозиционной партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

Кроме нее, вместе с экс-губернатором ряд украинских оппозиционных лидеров, группа депутатов Европарламента и журналисты, отмечает "Рустави-2"

По данным телекомпании, которая в прямом эфире транслирует передвижение М.Саакашвили, он уже сел в автобус, который двинулся в сторону КПП "Краковец".

Комментируя реакцию украинских властей на его планы вернуться, экс-губернатор высказал мнение, что президент П. Порошенко его боится.

"Порошенко думает, что если я приеду в Украину, он будет свергнут. Видимо, у него преувеличенное мнение обо мне. Не знаю, кто ему это вбил в голову. Шеварднадзе меня так не боялся, как он. Не могу это объяснить. Но, так как столько людей пришло меня поддержать, наверное, поэтому боятся этого", - сказал он.

Отвечая на вопрос, не опасается ли он, что власти Украины экстрадируют его в Грузию, М.Саакашвили заявил, что исключает такой вариант, но готов к любому сценарию.

По его словам, если бы П.Порошенко хотел его экстрадировать, то это уже было бы сделано раньше.

М.Саакашвили в интервью журналистам в польском городе Жешув отметил, что не имеет плана действий на случай, если его не впустят в Украину.

"Я не собираюсь устраивать никакие Майданы, я собираюсь просто въехать в Украину", - сказал он.

"Хотя мне очень приятно, что сотни человек собрались сегодня не в центре города, а практически в поле, чтобы защитить не столько меня, сколько свои права", - добавил М.Саакашвили.

В комментарии журналистам Ю.Тимошенко заявила, что народные депутаты прибыли в воскресенье в Жешув с целью не только поддержать М.Саакашвили, а для защиты демократических ценностей и недопущения установления в Украине диктатуры. В этой связи она призвала "всех объединиться" для построения в Украине свободного и демократического общества.