"Роснефть" пресекла попытку совершения коррупционных действий главой "Сахалинморнефтегаза", он задержан - НК

Служба безопасности ПАО "НК "Роснефть" пресекла попытку совершения действий коррупционного характера генеральным директором дочернего общества "РН-Сахалинморнефтегаз" Андреем Бардиным, говорится в сообщении НК.
В настоящее время он задержан правоохранительными органами, отмечает "Роснефть".
"Служба безопасности НК "Роснефть" принимает все необходимые меры для предупреждения противоправных действий на предприятиях в дочерних обществах компании и уделяет особое внимание укреплению системного взаимодействия с правоохранительными органами", - подчеркивается в заявлении.
"Сахалинморнефтегаз", дочернее общество НК "Роснефть" ведет свою деятельность на острове Сахалин. "Сахалинморнефтегаз" выполняет функции оператора по более чем 30 лицензиям на разработку нефтегазовых месторождений Сахалина. Вся нефть, добываемая "Сахалинморнефтегазом", транспортируется по трубопроводу до Комсомольского НПЗ, расположенного на реке Амур. Газ поставляется внутренним потребителям по трубопроводу "Дальтрансгаза". Общество добывает более 1 млн тонн нефти. За шесть месяцев 2017 года предприятие добыло 605,5 тыс тонн нефти.
А.Бардин был назначен главой "Сахалинморнефтегаза" в мае 2014 года. Трудовую деятельность начал в сентябре 1996 года, прошел путь от слесаря по ремонту нефтепромыслового оборудования нефтегазодобывающего управления "Барсуковнефть" производственного объединения "Пурнефтегаз" (с 2006 года - ООО "РН-Пурнефтегаз") до начальника управления наземных сооружений этого предприятия. В 2011 году был переведен в центральный аппарат управления ОАО "НК "Роснефть".
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