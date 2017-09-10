Президент Алиев осудил массовые убийства мусульман рохинджа в Мьянме

Азербайджан решительно осуждает массовые убийства мусульман рохинджа в Мьянме, заявил президент Ильхам Алиев в воскресенье во время выступления на Саммите Организации исламского сотрудничества (ОИС) по науке и технологиям в Астане.
«Азербайджан активно борется с проявлениями исламофобии в различных регионах мира. Мы решительно осуждаем преступления в отношении мусульман, в особенности массовые убийства и насилие в отношении мусульман рохинджа в Мьянме», - заявил И.Алиев, сообщает сайт главы государства.
По его словам, Азербайджан призывает международные организации, мировое сообщество, политических и религиозных лидеров предпринять необходимые меры для прекращения этих событий в Мьянме.
И.Алиев напомнил, что Азербайджан в пятницу направил гуманитарную помощь для беженцев из народности рохинджа – 100 тонн продовольствия.
А.Ахундов
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