Армения не может быть другом для мусульманских стран - Алиев

Армения не может быть другом для мусульманских стран, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в воскресенье во время выступления на Саммите Организации исламского сотрудничества (ОИС) по науке и технологиям в Астане.
«Исламофобия в Армении достигла пика. Армения очень старается расширить связи с различными мусульманскими странами. Не нужно верить их лжи. Армения, разрушившая наши священные мечети в Азербайджане, не может быть другом мусульманских стран», - заявил И.Алиев, сообщает сайт главы государства.
И.Алиев рассказал о Ходжалинском геноциде, совершенном Арменией в 1992 году.
«Во время этого военного преступления армянские фашисты зверски убили 613 азербайджанских мирных жителей, 106 из которых были женщинами, 63 – детьми. Тысячи человек пострадали и пропали без вести. Ходжалинский геноцид официально признали более 10 стран», - заявил И.Алиев.
По его словам, армянские зверства продолжаются и сегодня.
«В июле этого года в результате обстрела с армянской стороны вместе со своей бабушкой погиб двухлетний азербайджанский ребенок. Это зверство. Это очередное кровавое преступление армянского фашизма. По указанию руководства Армении, на наших оккупированных землях разрушены все наши мечети. Фотографии разрушенных мечетей в Шуше, Агдаме и других наших городах являются документальным доказательством армянского вандализма», - сказал президент Алиев.
А.Ахундов
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