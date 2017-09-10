В Токио не исключают ужесточения санкций в отношении КНДР

В Токио считают, что не все страны полностью выполняют санкционные резолюции Совета Безопасности ООН по КНДР.
"Уже много санкций было введено резолюциями. Но мы полагаем, что они не были полностью выполнены всеми странами",- сказал пресс-секретарь делегации Японии на ВЭФ Норио Маруяма в интервью "Интерфаксу", подчеркнув важность их полного выполнения.
По словам Н.Маруямы, в последней санкционной резолюции по КНДР есть одно важное предложение.
"Если будут дальнейшие провокации со стороны Северной Кореи, мы рассмотрим дальнейшие меры",- пояснил он.
"Новое ядерное испытание мы рассматриваем как провокацию со стороны Северной Кореи, именно поэтому мы считаем важным, чтобы международное сообщество согласовало новые санкции",- подчеркнул Н.Маруяма.
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