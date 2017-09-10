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Дальнее зарубежье 10.09.2017 16:40

Сеул не намерен размещать ядерное оружие на юге Корейского полуострова - канцелярия президента

Южная Корея не рассматривает возможность размещения в стране тактического ядерного оружия, заявил в воскресенье представитель канцелярии южнокорейского лидера.

По его словам, размещение ядерного оружия в Южной Корее не только означило бы провал проводимой южнокорейским правительством политики денуклеаризации, но и привело бы к гонке ядерных вооружений в Северо-Восточной Азии.

"Нет никаких изменений в направленном на денуклеаризацию Корейского полуострова принципе правительства Южной Кореи. Мы никогда не пересматривали возможности размещения тактического оружия", - говорится в заявлении представителя канцелярии президента Южной Кореи.

Накануне американский телеканал Эн-Би-Си процитировал представителя Белого дома, который заявил, что администрация США не исключает возможности перемещения тактического ядерного оружия на юг Корейского полуострова в случае, если Сеул выступит с соответствующим запросом.

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Тэги: ЮЖКОРЕЯ, ДЕНУКЛЕАРИЗАЦИЯ, ПРИВЕРЖЕННОСТЬ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]