Сеул не намерен размещать ядерное оружие на юге Корейского полуострова - канцелярия президента

Южная Корея не рассматривает возможность размещения в стране тактического ядерного оружия, заявил в воскресенье представитель канцелярии южнокорейского лидера.

По его словам, размещение ядерного оружия в Южной Корее не только означило бы провал проводимой южнокорейским правительством политики денуклеаризации, но и привело бы к гонке ядерных вооружений в Северо-Восточной Азии.

"Нет никаких изменений в направленном на денуклеаризацию Корейского полуострова принципе правительства Южной Кореи. Мы никогда не пересматривали возможности размещения тактического оружия", - говорится в заявлении представителя канцелярии президента Южной Кореи.

Накануне американский телеканал Эн-Би-Си процитировал представителя Белого дома, который заявил, что администрация США не исключает возможности перемещения тактического ядерного оружия на юг Корейского полуострова в случае, если Сеул выступит с соответствующим запросом.