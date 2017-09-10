Назарбаев провел переговоры с лидерами Ирана и Афганистана на полях саммита ОИС в Астане

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел ряд встреч на полях саммита Организации исламского сотрудничества (ОИС) по науке и технологиям, сообщила пресс-служба главы государства.
В частности, глава Казахстана провел встречу с президентом Исламской Республики Иран Хасаном Рухани.
Президент Казахстана поздравил Х.Рухани с победой на выборах и избранием на высокую должность президента Ирана.
"Это даёт нам прекрасную возможность продолжить диалог, который был начат ранее. Между нами есть доверие и понимание. Это очень важно для положительного развития двусторонних отношений", - цитирует пресс-служба президента Казахстана.
"Астана в памяти многих народов ассоциируется как город мира, таковым он и продолжает оставаться. Надеюсь, что саммит в Астане принесет мир в турбулентный регион Ближнего Востока. Теперь, после проведения в Астане данного саммита, столицу Казахстана можно ещё называть городом науки и технологий", - сказал Х.Рухани.
Кроме того, Н.Назарбаев также встретился с президентом Исламской Республики Афганистан Мохаммадом Ашрафом Гани.
"Наши встречи на высшем уровне носят регулярный характер, и это свидетельствует об интенсивности двусторонних отношений. Казахстан желает стабильности многострадальному братскому народу Афганистана", - сказал Н. Назарбаев.
Президент Афганистана выразил благодарность главе государства за приглашение принять участие в работе саммита.
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