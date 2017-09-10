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Регион 10.09.2017 16:57

Назарбаев провел переговоры с лидерами Ирана и Афганистана на полях саммита ОИС в Астане

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел ряд встреч на полях саммита Организации исламского сотрудничества (ОИС) по науке и технологиям, сообщила пресс-служба главы государства.

В частности, глава Казахстана провел встречу с президентом Исламской Республики Иран Хасаном Рухани.

Президент Казахстана поздравил Х.Рухани с победой на выборах и избранием на высокую должность президента Ирана.

"Это даёт нам прекрасную возможность продолжить диалог, который был начат ранее. Между нами есть доверие и понимание. Это очень важно для положительного развития двусторонних отношений", - цитирует пресс-служба президента Казахстана.

"Астана в памяти многих народов ассоциируется как город мира, таковым он и продолжает оставаться. Надеюсь, что саммит в Астане принесет мир в турбулентный регион Ближнего Востока. Теперь, после проведения в Астане данного саммита, столицу Казахстана можно ещё называть городом науки и технологий", - сказал Х.Рухани.

Кроме того, Н.Назарбаев также встретился с президентом Исламской Республики Афганистан Мохаммадом Ашрафом Гани.

"Наши встречи на высшем уровне носят регулярный характер, и это свидетельствует об интенсивности двусторонних отношений. Казахстан желает стабильности многострадальному братскому народу Афганистана", - сказал Н. Назарбаев.

Президент Афганистана выразил благодарность главе государства за приглашение принять участие в работе саммита.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ИРАН, ОИС, ВСТРЕЧИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]