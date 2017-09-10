Более сотни участников акции в поддержку мусульман Мьянмы задержаны на Дворцовой площади Петербурга - источник

Полицейские задержали более сотни человек, пришедших на несанкционированную акцию в поддержку мусульман Мьянмы в воскресенье, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
"На несогласованной с властями города акции задержаны более ста человек", - сказал собеседник агентства.
Комментарий полиции "Интерфаксу" получить не удалось.
По данным СМИ, на задержанных составили административные протоколы по статье 20.2 КоАП (нарушение установленного порядка проведения митинга). Некоторые участники акции также получили протоколы за нарушение по статье 19.3 КоАП (неповиновение законному требованию сотрудника полиции).
Тем временем, на официальном сайте Смольного сообщается, что комитет по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики провел в субботу встречу с руководителями представительств регионов Российской Федерации, большинство жителей которых исповедует ислам. Темой встречи стала ситуация, сложившаяся в Мьянме. Участники приняли обращение к мусульманам Петербурга, в котором призвали их отказаться от несанкционированных митингов в северной столице в поддержку мусульман Мьянмы. Призывы к таким митингам распространялись в социальных сетях.
"Мы обращаемся ко всем петербургским мусульманам: не поддавайтесь на призывы нарушить закон, не делайте преждевременных выводов, основываясь на недостоверной информации. Санкт-Петербург - наш общий дом. Мир, межнациональное и межконфессиональное согласие в городе - это наше общее достояние, и нам нужно его сохранить", - говорится в обращении.
Власти Мьянмы проводят операцию в штате Ракхайн против рохинджа, которых местные СМИ окрестили "бенгальскими террористами". Результатом столкновений стала гибель 400 человек, в том числе более 350 человек из народности рохинджа.
Рохинджа считают себя коренным населением территории современного бирманского штата Ракхайн, хотя большинство историков полагают, что рохинджа переселились в Мьянму во времена британского колониального владычества. Власти и общественное мнение в Мьянме, где основной религией является буддизм, считают мусульман-рохинджа нелегальными мигрантами из Бангладеш, поэтому отказывают им в гражданстве. Конфликт между рохинджа и бирманцами, исповедующим буддизм, тлел в штате Ракхайн многие годы.
Тегеран заинтересован в активизации совместной с Баку борьбы с международным терроризмом – Роухани
Роухани пригласил Алиева принять участие в трехсторонней встрече с Путиным в Тегеране
Армения не может быть другом для мусульманских стран - Алиев
Алиев и Роухани отмечают важность совместных шагов для увеличения взаимного товарооборота
МБА столкнется с проблемами восстановления качества активов и рентабельности - Moodys
Moodys ожидает спада ВВП Азербайджана в 2017г на уровне около 1,5%
Встреча религиозных лидеров Азербайджана, Армении и России положительно скажется на отношениях народов – Пашазаде
Алиев наградил Кобзона «Почетным дипломом президента Азербайджана»
Азербайджанские спортсмены получат премиальные за медали на Универсиаде в Тайпее
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на капремонт городских многоквартирных домов в Лянкяране
Президент Алиев открыл завод по производству риса и гостиничный комплекс в Лянкяранском районе
Президент Азербайджана открыл ряд объектов в Джалилабадском районе
Руководство Армении пытается политически меня уничтожить, похищая из Швеции мою дочь – армянский правозащитник
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
В Баку открылась выставка, посвященная Дню памяти жертв Ленинградской блокады
Студенты Бакинской Высшей Школы Нефти – победители конкурса BP
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»