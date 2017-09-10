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СНГ 10.09.2017 17:20

Более сотни участников акции в поддержку мусульман Мьянмы задержаны на Дворцовой площади Петербурга - источник

Полицейские задержали более сотни человек, пришедших на несанкционированную акцию в поддержку мусульман Мьянмы в воскресенье, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"На несогласованной с властями города акции задержаны более ста человек", - сказал собеседник агентства.

Комментарий полиции "Интерфаксу" получить не удалось.

По данным СМИ, на задержанных составили административные протоколы по статье 20.2 КоАП (нарушение установленного порядка проведения митинга). Некоторые участники акции также получили протоколы за нарушение по статье 19.3 КоАП (неповиновение законному требованию сотрудника полиции).

Тем временем, на официальном сайте Смольного сообщается, что комитет по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики провел в субботу встречу с руководителями представительств регионов Российской Федерации, большинство жителей которых исповедует ислам. Темой встречи стала ситуация, сложившаяся в Мьянме. Участники приняли обращение к мусульманам Петербурга, в котором призвали их отказаться от несанкционированных митингов в северной столице в поддержку мусульман Мьянмы. Призывы к таким митингам распространялись в социальных сетях.

"Мы обращаемся ко всем петербургским мусульманам: не поддавайтесь на призывы нарушить закон, не делайте преждевременных выводов, основываясь на недостоверной информации. Санкт-Петербург - наш общий дом. Мир, межнациональное и межконфессиональное согласие в городе - это наше общее достояние, и нам нужно его сохранить", - говорится в обращении.

Власти Мьянмы проводят операцию в штате Ракхайн против рохинджа, которых местные СМИ окрестили "бенгальскими террористами". Результатом столкновений стала гибель 400 человек, в том числе более 350 человек из народности рохинджа.

Рохинджа считают себя коренным населением территории современного бирманского штата Ракхайн, хотя большинство историков полагают, что рохинджа переселились в Мьянму во времена британского колониального владычества. Власти и общественное мнение в Мьянме, где основной религией является буддизм, считают мусульман-рохинджа нелегальными мигрантами из Бангладеш, поэтому отказывают им в гражданстве. Конфликт между рохинджа и бирманцами, исповедующим буддизм, тлел в штате Ракхайн многие годы.

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Тэги: РОССИЯ, ПЕТЕРБУРГ, МУСУЛЬМАНЕ, АКЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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