Страны-члены ОИС призвали власти Мьянмы принять миссию ООН для расследования ситуации вокруг мусульман-рохинджа

Государства-члены Организации исламского сотрудничества (ОИС) призывали власти Мьянмы принять миссию ООН для расследования нарушений в области прав человека.
"Заседание призвало правительство Мьянмы принять мониторинговую миссию Совета ООН по правам человека, которая могла бы провести тщательное и независимое расследование всех установленных фактов нарушения международного законодательства по вопросам прав человека, и привлечь виновных к ответственности", - говорится в отчете председателя ОИС, принятого по итогам заседания глав государств и правительств по вопросу мусульманской общины рохинджа в Мьянме в рамках саммита ОИС по науке и технологиям в Астане.
Текст отчета в воскресенье распространен пресс-службой МИД Казахстана.
Государства-участники ОИС требуют от правительства Мьянмы "немедленного прекращения гонений и дискриминации в отношении мусульман-рохинджа, (...) прекратить систематические попытки уничтожения исламской культуры и идентичности мусульман-рохинджа, включая их исключение из списков домовладельцев, разрушение мест отправления их религиозных нужд, а также мест работы и проживания мусульманских меньшинств".
Заседание также настоятельно обратилось к правительству Мьянмы принять неотложные меры для возвращения мусульман-рохинджа в места их проживания в штате Ракхайн.
Члены ОИС призывают также власти Мьянмы возобновить действие соглашения об открытии в Янгоне представительства ОИС по гуманитарным вопросам.
"Основной миссией представительства будет предоставление абсолютно всем жертвам насилия помощи исключительно гуманитарного характера", - говорится в отчете.
В числе требований также "предпринять конкретные шаги для предотвращения дальнейшего ухудшения гуманитарной ситуации в штате Ракхайн".
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