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СНГ 10.09.2017 17:57

Узбекистан примет следующий саммит ОИС по науке и технологиям

Второй саммит Организации исламского сотрудничества (ОИС) по науке и технологиям пройдет в Узбекистане.

"Мы приветствуем предложение правительства Узбекистана принять второй саммит ОИС по науке и технологиям в Узбекистане. Мы уполномочиваем генеральный секретариат ОИС и КОМСТЕК (Комитет по экономическому и торговому сотрудничеству ОИС - ИФ-К) начать с правительством Узбекистана необходимую подготовку к созыву второго саммита ОИС по науке и технологиям в Узбекистане", - говорится в декларации, принятой по итогам первого саммита ОИС по науке и технологиям в Астане.

Текст Астанинской декларации распространен пресс-службой МИД Казахстана.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ОИС, САММИТ, УЗБЕКИСТАН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]