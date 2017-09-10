Узбекистан примет следующий саммит ОИС по науке и технологиям

Второй саммит Организации исламского сотрудничества (ОИС) по науке и технологиям пройдет в Узбекистане.
"Мы приветствуем предложение правительства Узбекистана принять второй саммит ОИС по науке и технологиям в Узбекистане. Мы уполномочиваем генеральный секретариат ОИС и КОМСТЕК (Комитет по экономическому и торговому сотрудничеству ОИС - ИФ-К) начать с правительством Узбекистана необходимую подготовку к созыву второго саммита ОИС по науке и технологиям в Узбекистане", - говорится в декларации, принятой по итогам первого саммита ОИС по науке и технологиям в Астане.
Текст Астанинской декларации распространен пресс-службой МИД Казахстана.
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