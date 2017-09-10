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СНГ 10.09.2017 18:21

Поезд с Саакашвили стоит в польском Перемышле, остальных пассажиров обещали отвезти на Украину автобусами - украинский депутат Фирсов

Поезд "Интерсити", в который в польском Перемышле сели экс-глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили вместе с сопровождающими его политиками и украинскими народными депутатами, не выедет на маршрут, а пассажиров отвезут на территорию Украины на автобусах, сообщил бывший украинский нардеп Егор Фирсов.

"Поезд никуда не едет. Пассажирам объявили, что им возместят стоимость билетов и отвезут автобусами на территорию Украины", - написал находящийся в этом поезде Е.Фирсов в воскресенье днем в своей странице в Фейсбук.

Ранее М.Саакашвили, намеревавшийся въехать на Украину по железной дороге, заявил, что поезд остановлен в Польше по "приказу президента Украины Порошенко". Бывший губернатор Одесской области также утверждал, что Петр Порошенко испытывает страх перед его возвращением.

Между тем в ПАО "Укрзализныця" заявили, что принадлещаий компании поезд "Интерсити" маршрутом "Перемышль-Киев", в который сели экс-глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили вместе с сопровождающими его политиками и украинскими народными депутатами, задержался в Перемышле из-за некоего лица, "у которого нет оснований для въезда в Украину".

"Ситуация с невозможностью курсирования поезда № 715 Перемышль - Киев сложилась вследствие отказа лица, которое не имеет законных оснований для въезда в Украину, покинуть этот поезд", - говорится в распространенном в воскресенье днем пресс-релизе ПАО.

При этом в сообщении не приводится имя и фамилия лица, у "которого нет оснований для въезда в Украину".

В "Укрзализныце" сообщили, что для обеспечения перевозок предоставит пассажирам этого поезда автобусы для продолжения путешествия по маршруту.

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Тэги: УКРАИНА, ПОЛЬША, ПОЕЗД, АВТОБУСЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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