Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7009 EUR   2.0526 RUR   0.0299 GBR   2.2336 TRY   0.5005

Цена на нефть

    $/bbl WTI   49.09 Brent   54.49

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 21° 33° Завтра 22° 29° 13 Сен 19° 29° 14 Сен 21° 31°

Дальнее зарубежье 10.09.2017 19:41

В полиции Флориды убеждают людей не палить из оружия по урагану "Ирма"

Шериф одного из округов американского штата Флорида посоветовал не открывать стрельбу в сторону урагана "Ирма".

Через страничку в Твиттере он отреагировал таким образом на инициативу, с которой выступили несколько местных владельцев оружия.

Через соцсеть "Фейсбук" они предложили всем, у кого есть оружие встретить ураган выстрелами. Не исключено, что это предложение было шутливым, однако не менее 60 тыс. человек уже выразили намерение или по крайней мере проявили интерес к столь экстравагантному методу сдерживания стихии.

В настоящее время центр урагана уже переместился в район островов на юге штата Флорила, оставив без света 420 тыс. человек.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, УРАГАН, СТРЕЛЬБА, ПОЛИЦИЯ


Похожие новости


В США опасаются крайне разрушительных последствий урагана "Ирма" Власти США готовы помочь населению справиться с ураганом "Ирма" - Трамп Во Флориде из-за приближения урагана закрывают школы и университеты США готовятся к урагану "Ирма", который может оказаться самым мощным в Атлантике - Трамп Губернатор Техаса оценил ущерб от урагана "Харви" в сумму от $150 млрд до $180 млрд Белый дом попросит конгресс выделить почти $6 млрд на помощь пострадавшим от урагана "Харви"

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]