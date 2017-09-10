Шериф одного из округов американского штата Флорида посоветовал не открывать стрельбу в сторону урагана "Ирма".

Через страничку в Твиттере он отреагировал таким образом на инициативу, с которой выступили несколько местных владельцев оружия.

Через соцсеть "Фейсбук" они предложили всем, у кого есть оружие встретить ураган выстрелами. Не исключено, что это предложение было шутливым, однако не менее 60 тыс. человек уже выразили намерение или по крайней мере проявили интерес к столь экстравагантному методу сдерживания стихии.

В настоящее время центр урагана уже переместился в район островов на юге штата Флорила, оставив без света 420 тыс. человек.