Шериф одного из округов американского штата Флорида посоветовал не открывать стрельбу в сторону урагана "Ирма".
Через страничку в Твиттере он отреагировал таким образом на инициативу, с которой выступили несколько местных владельцев оружия.
Через соцсеть "Фейсбук" они предложили всем, у кого есть оружие встретить ураган выстрелами. Не исключено, что это предложение было шутливым, однако не менее 60 тыс. человек уже выразили намерение или по крайней мере проявили интерес к столь экстравагантному методу сдерживания стихии.
В настоящее время центр урагана уже переместился в район островов на юге штата Флорила, оставив без света 420 тыс. человек.
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