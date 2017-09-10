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Дальнее зарубежье 10.09.2017 18:40

Вооруженные мусульмане-рохинджа в Мьянме ввели режим прекращения огня - СМИ

Вооруженные группировки мусульман-рохинджа в Мьянме с воскресенья ввели в одностороннем порядке режим прекращения огня сроком на один месяц, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.

При этом рохинджа призвали бирманскую армию также прекратить вооруженные операции.

По данным агентства, правительство Мьянмы пока не комментирует эту инициативу.

Власти Мьянмы проводят операцию в штате Ракхайн против рохинджа, которых местные СМИ окрестили "бенгальскими террористами". Результатом столкновений стала гибель сотен человек, в том числе более 350 человек из народности рохинджа.

Рохинджа считают себя коренным населением территории современного бирманского штата Ракхайн, хотя большинство историков полагают, что рохинджа переселились в Мьянму во времена британского колониального владычества. Власти и общественное мнение в Мьянме, где основной религией является буддизм, считают мусульман-рохинджа нелегальными мигрантами из Бангладеш, поэтому отказывают им в гражданстве. Конфликт между рохинджа и бирманцами, исповедующими буддизм, тлел в штате Ракхайн многие годы.

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Тэги: МЬЯНМА, РОХИНДЖА, ОГОНЬ, ПРЕКРАЩЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]