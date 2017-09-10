Несколько сотен беженцев из Сирии задержаны у побережья Кипра

В открытом море у побережья Кипра перехвачены более 300 сирийцев, которые плыли на двух катерах, сообщает в воскресенье кипрская полиция.

По ее данным, речь идет о самом большом количестве иммигрантов, задержанных за один день с момента начала конфликта в Сирии в 2011 году. Большинство из них - дети - 73 человека. Их сопровождали 30 женщин. По их словам, они вышли в море из турецкого порта Мерсин.

Задержан 36-летний мужчина, управлявший одним из катеров.

С сентября 2014 года близ Кипра были перехвачены более десятка катеров. На них на Кипр прибыли более 1,5 тыс. иммигрантов.