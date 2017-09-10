Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7009 EUR   2.0526 RUR   0.0299 GBR   2.2336 TRY   0.5005

Цена на нефть

    $/bbl WTI   49.09 Brent   54.49

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 21° 33° Завтра 22° 29° 13 Сен 19° 29° 14 Сен 21° 31°

Дальнее зарубежье 10.09.2017 19:20

Несколько сотен беженцев из Сирии задержаны у побережья Кипра

В открытом море у побережья Кипра перехвачены более 300 сирийцев, которые плыли на двух катерах, сообщает в воскресенье кипрская полиция.

По ее данным, речь идет о самом большом количестве иммигрантов, задержанных за один день с момента начала конфликта в Сирии в 2011 году. Большинство из них - дети - 73 человека. Их сопровождали 30 женщин. По их словам, они вышли в море из турецкого порта Мерсин.

Задержан 36-летний мужчина, управлявший одним из катеров.

С сентября 2014 года близ Кипра были перехвачены более десятка катеров. На них на Кипр прибыли более 1,5 тыс. иммигрантов.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КИПР, ИММИГРАНТЫ, ЗАДЕРЖАНИЕ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]