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Внешняя политика 10.09.2017 19:04

Роухани пригласил Алиева принять участие в трехсторонней встрече с Путиным в Тегеране

Президент Ирана Хасан Роухани пригласил президента Азербайджана Ильхама Алиева принять участие в очередной трехсторонней встрече с участием президента РФ Владимира Путина в Тегеране. Этот вопрос Х.Роухани и И.Алиев обсудили на встрече в Астане в воскресенье, сообщает сайт главы азербайджанского государства.

Президент Алиев принял приглашение своего иранского коллеги и поблагодарил его. И.Алиев напомнил, что первая трехсторонняя встреча президентов Азербайджана, Ирана и России прошла в Баку, и заявил, что Баку активно участвует в этом сотрудничестве.

Х.Роухани, коснувшись проекта создания железнодорожного транспортного коридора «Север-Юг», отметил, что работа в формате Азербайджан-Иран-Россия важна с точки зрения регионального и международного сотрудничества. Он также выразил надежду на то, что, скоординировав усилия по урегулированию статуса Каспия, в ближайшее время можно будет добиться договоренностей в этой сфере.

Президент Алиев выразил надежду на то, что работы по строительству железной дороги между Азербайджаном и Ираном завершатся в ближайшее время. Он отметил вклад Баку в сотрудничество в формате Азербайджан-Иран-Россия.

А.Ахундов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ИРАН, РФ, ПРИГЛАШЕНИЕ


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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