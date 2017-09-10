Тегеран заинтересован в активизации совместной с Баку борьбы с международным терроризмом – Роухани

Тегеран заинтересован в активизации совместных с Баку усилий в борьбе с международным терроризмом, сказал президент Ирана Хасан Роухани на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в воскресенье в Астане.

«Терроризм представляет серьезную угрозу миру и стабильности в регионе. Иран заинтересован в активизации совместных с Азербайджаном усилий в борьбе с международным терроризмом», - сказал Х.Роухани, сообщает сайт главы азербайджанского государства.

Президент Алиев отметил, что Азербайджан считает важной борьбу с международным терроризмом и придает большое значение совместному сотрудничеству в этой области.

И.Алиев пригласил Х.Роухани посетить с визитом Азербайджан в приемлемое для него время. Президент Ирана выразил признательность за приглашение.

А.Ахундов