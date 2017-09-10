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Внешняя политика 10.09.2017 19:58

Тегеран заинтересован в активизации совместной с Баку борьбы с международным терроризмом – Роухани

Тегеран заинтересован в активизации совместных с Баку усилий в борьбе с международным терроризмом, сказал президент Ирана Хасан Роухани на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в воскресенье в Астане.

«Терроризм представляет серьезную угрозу миру и стабильности в регионе. Иран заинтересован в активизации совместных с Азербайджаном усилий в борьбе с международным терроризмом», - сказал Х.Роухани, сообщает сайт главы азербайджанского государства.

Президент Алиев отметил, что Азербайджан считает важной борьбу с международным терроризмом и придает большое значение совместному сотрудничеству в этой области.

И.Алиев пригласил Х.Роухани посетить с визитом Азербайджан в приемлемое для него время. Президент Ирана выразил признательность за приглашение.

А.Ахундов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ИРАН, ТЕРРОРИЗМ, БОРЬБА


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]