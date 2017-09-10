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Бизнес и законодательство 10.09.2017 20:43

Алиев и Роухани отмечают важность совместных шагов для увеличения взаимного товарооборота

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Ирана Хасан Роухани отмечают важность совместных шагов для увеличения взаимного товарооборота. Об этом они сказали в воскресенье на встрече в Астане, сообщает сайт главы азербайджанского государства.

«Нам необходимо консолидировать усилия для успешного достижения целей, поставленных в связи с развитием двусторонних связей. Новоизбранное правительство Ирана также привержено делу развития дружественных отношений с Азербайджаном», - заявил Х.Роухани.

Он отметил хорошие перспективы сотрудничества между двумя странами в области энергетики.

«Иран реализует совместно с другими странами гигантские проекты. Иран будет приветствовать участие Азербайджана в данных проектах и вложение им инвестиций. Имеются хорошие возможности для расширения торгово-экономических связей, сотрудничества в сфере науки между нашими странами», - сказал Х.Роухани.

И.Алиев поздравил Х.Роухани по случаю переизбрания на пост президента Ирана и выразил уверенность в дальнейшем укреплении азербайджано-иранских дружественных связей.

Президент Алиев отметил успешное развитие азербайджано-иранских экономических связей. Он высоко оценил строительство Ордубадской гидроэлектростанции, а также автомобильного завода «Иран Ходро», фармацевтического завода в Азербайджане с точки зрения расширения экономического сотрудничества.

Он отметил также хорошие возможности для сотрудничества в области вложения Ираном инвестиций в Азербайджан. Президент Азербайджана подчеркнул важность увеличения взаимного товарооборота, констатировал необходимость наращивания усилий и в области инвестирования.

А.Ахундов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ИРАН, ТОВАРООБОРОТ, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]