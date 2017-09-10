Алиев и Роухани отмечают важность совместных шагов для увеличения взаимного товарооборота

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Ирана Хасан Роухани отмечают важность совместных шагов для увеличения взаимного товарооборота. Об этом они сказали в воскресенье на встрече в Астане, сообщает сайт главы азербайджанского государства.

«Нам необходимо консолидировать усилия для успешного достижения целей, поставленных в связи с развитием двусторонних связей. Новоизбранное правительство Ирана также привержено делу развития дружественных отношений с Азербайджаном», - заявил Х.Роухани.

Он отметил хорошие перспективы сотрудничества между двумя странами в области энергетики.

«Иран реализует совместно с другими странами гигантские проекты. Иран будет приветствовать участие Азербайджана в данных проектах и вложение им инвестиций. Имеются хорошие возможности для расширения торгово-экономических связей, сотрудничества в сфере науки между нашими странами», - сказал Х.Роухани.

И.Алиев поздравил Х.Роухани по случаю переизбрания на пост президента Ирана и выразил уверенность в дальнейшем укреплении азербайджано-иранских дружественных связей.

Президент Алиев отметил успешное развитие азербайджано-иранских экономических связей. Он высоко оценил строительство Ордубадской гидроэлектростанции, а также автомобильного завода «Иран Ходро», фармацевтического завода в Азербайджане с точки зрения расширения экономического сотрудничества.

Он отметил также хорошие возможности для сотрудничества в области вложения Ираном инвестиций в Азербайджан. Президент Азербайджана подчеркнул важность увеличения взаимного товарооборота, констатировал необходимость наращивания усилий и в области инвестирования.

А.Ахундов