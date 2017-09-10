Алиев и Роухани отмечают важность совместных шагов для увеличения взаимного товарооборота

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Ирана Хасан Роухани отмечают важность совместных шагов для увеличения взаимного товарооборота. Об этом они сказали в воскресенье на встрече в Астане, сообщает сайт главы азербайджанского государства.
«Нам необходимо консолидировать усилия для успешного достижения целей, поставленных в связи с развитием двусторонних связей. Новоизбранное правительство Ирана также привержено делу развития дружественных отношений с Азербайджаном», - заявил Х.Роухани.
Он отметил хорошие перспективы сотрудничества между двумя странами в области энергетики.
«Иран реализует совместно с другими странами гигантские проекты. Иран будет приветствовать участие Азербайджана в данных проектах и вложение им инвестиций. Имеются хорошие возможности для расширения торгово-экономических связей, сотрудничества в сфере науки между нашими странами», - сказал Х.Роухани.
И.Алиев поздравил Х.Роухани по случаю переизбрания на пост президента Ирана и выразил уверенность в дальнейшем укреплении азербайджано-иранских дружественных связей.
Президент Алиев отметил успешное развитие азербайджано-иранских экономических связей. Он высоко оценил строительство Ордубадской гидроэлектростанции, а также автомобильного завода «Иран Ходро», фармацевтического завода в Азербайджане с точки зрения расширения экономического сотрудничества.
Он отметил также хорошие возможности для сотрудничества в области вложения Ираном инвестиций в Азербайджан. Президент Азербайджана подчеркнул важность увеличения взаимного товарооборота, констатировал необходимость наращивания усилий и в области инвестирования.
А.Ахундов
Тегеран заинтересован в активизации совместной с Баку борьбы с международным терроризмом – Роухани
Роухани пригласил Алиева принять участие в трехсторонней встрече с Путиным в Тегеране
Армения не может быть другом для мусульманских стран - Алиев
Встреча религиозных лидеров Азербайджана, Армении и России положительно скажется на отношениях народов – Пашазаде
Алиев наградил Кобзона «Почетным дипломом президента Азербайджана»
Азербайджанские спортсмены получат премиальные за медали на Универсиаде в Тайпее
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на капремонт городских многоквартирных домов в Лянкяране
Президент Алиев открыл завод по производству риса и гостиничный комплекс в Лянкяранском районе
Президент Азербайджана открыл ряд объектов в Джалилабадском районе
Саакашвили прорвался на территорию Украины
Украинские пограничники говорят, что получили от СБУ информацию о минировании КПП на границе, где появился из Польши Саакашвили
В полиции Флориды убеждают людей не палить из оружия по урагану "Ирма"
Руководство Армении пытается политически меня уничтожить, похищая из Швеции мою дочь – армянский правозащитник
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
В Баку открылась выставка, посвященная Дню памяти жертв Ленинградской блокады
Студенты Бакинской Высшей Школы Нефти – победители конкурса BP
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»