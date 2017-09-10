Украинские пограничники говорят, что получили от СБУ информацию о минировании КПП на границе, где появился из Польши Саакашвили

Украинские пограничники заявили прибывшим с лидером партии "Рух новых сил", экс-главой Одесской ОГА Михаилом Саакашвили политикам и народным депутатам, что пункт пропуска "Шегини" временно не функционирует в связи с поступившей от СБУ информацией о якобы минировании, сообщает координатор движения "Справедливость" Валентина Наливайченко Маркиян Лубкивский.
"Только что пограничники сообщили, что, согласно информации оперативного дежурного СБУ по Львовской области, переход Шегини заминирован!))", - написал М.Лубкивский в своей странице в соцсети Фейсбук в воскресенье вечером
Со своей стороны помощник начальника Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины Владимир Шеремет подтвердил агентству "Интерфакс-Украина", что пункт пропуска "Шегини" на украинско-польской границе закрыт в связи с сообщением о минировании.
"Поступило сообщение о минировании пункта пропуска. Он в данное время закрыт", - сказал В.Шеремет в воскресенье вечером.
По его словам, в настоящее время пограничники ожидают приезда взрыво-технической службы.
При этом, находящаяся между украинским и польским пунктами пропуска вместе с М.Саакашвили лидер парламентской фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко в эфире телеканала NewsOne не исключила, что спустя некоторое время, если ситуация на "Шегинях" не изменится, экс-глава Одесской ОГА и сопровождающие его политики и общественные деятели могут поехать на другой пункт пропуска через украинско-польскую госграницу .
Ранее М.Саакашвили сообщил, что их автобус миновал польский пункт пропуска "Медыка" (пол. Medyka), расположенный напротив украинского ПП "Шегини". "Польская сторона нас спокойно выпустила, хотя предупредила, что могут быть проблемы на украинской стороне. Цивилизованно с нами обошлись", - сказал М.Саакашвили в эфире одного из украинских телеканалов.
По его словам, после пересечения польского ПП автобус остановился перед украинским ПП "Шегини". "Перед нами стоит спецназ в экипировке Советского Союза, со щитами. Дали приказ, закрыли полностью пункт пропуска для всех и намереваются нас не подпустить близко", - сказал политик.
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