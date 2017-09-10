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СНГ 10.09.2017 21:23

Саакашвили прорвался на территорию Украины

Сторонники лидера партии "Рух новых сил", экс-главы Одесской областной администрации Михаила Саакашвили прорвали оцепление украинских силовиков на пункте пропуска через украинско-польскую госграницу "Шегини" и провели политика на территорию Украины.

Эту информацию в эфире телеканала NewsOne сообщил украинский депутат Юрий Деревянко (фракция "Батькивщина").

По его словам, толпа людей в какой-то момент двинулась на неработающий пункт пропуска. Люди прорвали оцепление украинских пограничников и полицейских, после чего окружили плотным кольцом М.Саакашвили и сопровождавших его украинских политиков и общественных деятелей, и "внесли" их на территорию Украины.

Депутат отметил, что после прорыва кордона силовики отошли в сторону и не вмешивались в происходящее.

Информацию о прорыве оцепления и проникновении толпы на пункт пропуска подтвердил помощник главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.

"Толпа прорвала пункт пропуска "Шегини". Началась драка ... Сейчас трудно даже спрогнозировать последствия этой ситуации", - написал он в своей странице в Фейсбук в воскресенье вечером.

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Тэги: УКРАИНА, ПОЛЬША, СААКАШВИЛИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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