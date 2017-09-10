Саакашвили прорвался на территорию Украины

Сторонники лидера партии "Рух новых сил", экс-главы Одесской областной администрации Михаила Саакашвили прорвали оцепление украинских силовиков на пункте пропуска через украинско-польскую госграницу "Шегини" и провели политика на территорию Украины.
Эту информацию в эфире телеканала NewsOne сообщил украинский депутат Юрий Деревянко (фракция "Батькивщина").
По его словам, толпа людей в какой-то момент двинулась на неработающий пункт пропуска. Люди прорвали оцепление украинских пограничников и полицейских, после чего окружили плотным кольцом М.Саакашвили и сопровождавших его украинских политиков и общественных деятелей, и "внесли" их на территорию Украины.
Депутат отметил, что после прорыва кордона силовики отошли в сторону и не вмешивались в происходящее.
Информацию о прорыве оцепления и проникновении толпы на пункт пропуска подтвердил помощник главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.
"Толпа прорвала пункт пропуска "Шегини". Началась драка ... Сейчас трудно даже спрогнозировать последствия этой ситуации", - написал он в своей странице в Фейсбук в воскресенье вечером.
Тегеран заинтересован в активизации совместной с Баку борьбы с международным терроризмом – Роухани
Роухани пригласил Алиева принять участие в трехсторонней встрече с Путиным в Тегеране
Армения не может быть другом для мусульманских стран - Алиев
Алиев и Роухани отмечают важность совместных шагов для увеличения взаимного товарооборота
МБА столкнется с проблемами восстановления качества активов и рентабельности - Moodys
Moodys ожидает спада ВВП Азербайджана в 2017г на уровне около 1,5%
Встреча религиозных лидеров Азербайджана, Армении и России положительно скажется на отношениях народов – Пашазаде
Алиев наградил Кобзона «Почетным дипломом президента Азербайджана»
Азербайджанские спортсмены получат премиальные за медали на Универсиаде в Тайпее
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на капремонт городских многоквартирных домов в Лянкяране
Президент Алиев открыл завод по производству риса и гостиничный комплекс в Лянкяранском районе
Президент Азербайджана открыл ряд объектов в Джалилабадском районе
Руководство Армении пытается политически меня уничтожить, похищая из Швеции мою дочь – армянский правозащитник
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
В Баку открылась выставка, посвященная Дню памяти жертв Ленинградской блокады
Студенты Бакинской Высшей Школы Нефти – победители конкурса BP
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»