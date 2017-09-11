Лидер партии "Рух новых сил", экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, которого его сторонники провели через пункт пропуска "Шегини" на польско-украинской границе, утверждает, что его внесли в базу "Миротворец" по указанию министра внутренних дел Арсена Авакова, сообщил телеканал 112.Украина.

М.Саакашвили возмутился тем, что его внесли в базу "Миротворец" и обвинил в этом лично министра внутренних дел Арсена Авакова.

В базу данных "Миротворца" вносятся граждане Украины и иностранцы, чья деятельность угрожает суверенитету страны.

При этом М.Саакашвили отрицает, что его сторонники нарушили закон во время прорыва на территорию пункта пропуска "Шегини". По его мнению, люди имели право на те действия, которые они совершили.

Во время ужина М.Саакашвили и А.Садового в ресторане на улице Леси Украинки здание было оцеплено бойцами с нашивками батальона "Донбасс", которые никого внутрь не впускали.

10 сентября вечером М.Саакашвили прибыл на Украину. Его сторонники, которые собрались у КПП "Шегини", прорвали границу с украинской стороны и устроили драку с пограничниками, которых выстроили в транзитной зоне. Тем самым они способствовали М.Саакашвили в пересечении государственной границы группы лиц, в том числе и народных депутатов.

Во время инцидента 11 бойцов Национальной полиции и 5 Госпогранслужбы получили телесные повреждения.

На место происшествия выехала следственная группа военной прокуратуры, которая вместе с Национальной полицией установит все обстоятельства происшествия и даст правонарушению квалификацию.

Предварительно, в действиях организаторов массовых беспорядков на границе усматриваются признаки нарушения ст.332 и 348 Уголовного кодекса Украины. Полиция Львовской области открыла уголовное производство по факту прорыва границы по ст. 332 (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины.