Роснефть в 2018г не ждет высоких цен на нефть: в среднем, они будут $40-$43 за баррель

"Роснефть" в 2018 году не ждет высоких цен на нефть.

Как отметил глава компании Игорь Сечин, по предварительным прогнозам она будет колебаться в пределах $40-$43 за баррель.

"При предварительном анализе, я думаю, в следующем году мы будем иметь цены в среднем по году в пределах $40-43 за баррель", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".

По его словам, на рынок, по-прежнему, оказывают большое влияние финансовые инструменты США.

"Одним из самых существенных факторов, наряду с производителями сланцевой нефти, является большое влияние финансовых инструментов в США на цены. Девальвирование доллара сейчас составило порядка 20%. Если вы приведете соответствующие коэффициенты , то вы увидите, что в США истинная цена и есть порядка $40 за баррель", - отметил глава "Роснефти".