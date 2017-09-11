Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7009 EUR   2.0526 RUR   0.0299 GBR   2.2336 TRY   0.5005

Цена на нефть

    $/bbl WTI   47.48 Brent   53.78

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 22° 29° Завтра 20° 29° 13 Сен 22° 31° 14 Сен 21° 30°

ТЭК 11.09.2017 09:31

Роснефть в 2018г не ждет высоких цен на нефть: в среднем, они будут $40-$43 за баррель

"Роснефть" в 2018 году не ждет высоких цен на нефть.

Как отметил глава компании Игорь Сечин, по предварительным прогнозам она будет колебаться в пределах $40-$43 за баррель.

"При предварительном анализе, я думаю, в следующем году мы будем иметь цены в среднем по году в пределах $40-43 за баррель", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".

По его словам, на рынок, по-прежнему, оказывают большое влияние финансовые инструменты США.

"Одним из самых существенных факторов, наряду с производителями сланцевой нефти, является большое влияние финансовых инструментов в США на цены. Девальвирование доллара сейчас составило порядка 20%. Если вы приведете соответствующие коэффициенты , то вы увидите, что в США истинная цена и есть порядка $40 за баррель", - отметил глава "Роснефти".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, РОСНЕФТЬ, НЕФТЬ, ЦЕНА


Похожие новости


Улюкаев видит большой спрос инвесторов и на приватизацию Башнефти, и на приватизацию Роснефти Канадская Viking Air поставит Роснефти 10 самолетов Роснефть досрочно погасила часть кредита на покупку ТНК-ВР, выплатила кредиторам $7,154 млрд «Роснефть» не реализовала рублевые займы и в нынешних условиях вряд ли будет их привлекать - Сечин Инвестиции Exxon, Eni, Statoil в ГРР на шельфовых участках Роснефти составят $14 млрд Сечин ожидает закрытие сделок по покупке ТНК-ВР в начале II квартала

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]