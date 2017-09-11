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СНГ 11.09.2017 09:38

Число пострадавших при столкновении поезда с грузовиком составило 18 человек - власти

В столкновении грузовика с пассажирским поездом "Адлер - Нижневартовск" в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре днем 9 сентября пострадали 18 человек, сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в департаменте здравоохранения Югры.

"По данным на утро понедельника всего пострадавших 18 человек. Один из них обратился за амбулаторной помощью в больницу Нижневартовска позже самостоятельно, но по сводке проходит, как пострадавший", - сообщил собеседник агентства.

По его словам, в настоящее время в больницах Нижневартовска находятся 15 человек. 12 взрослых и трое детей, остальным трем людям помощь была оказана амбулаторно. У многих из них находящихся в лечебных заведениях наблюдается положительная динамика.

"Состояние детей - с положительной динамикой. Один из них в тяжелом состоянии, двое - средней тяжести. Состояние двух взрослых пострадавших оценивается как крайне тяжелое, двое - находятся в тяжелом состоянии с положительной динамикой, у восьми - удовлетворительное или средней степени тяжести", - отметил собеседник.

Ранее сообщалось, что на регулируемом железнодорожном переезде на дороге "Мегион-Нижневартовск" в Нижневартовском районе 9 сентября столкнулись пассажирский поезд, следовавший по маршруту "Адлер-Нижневартовск" и грузовой автомобиль перевозивший песок с последующим сходом с рельс тележки одного вагона без опрокидывания.

Официальный штаб правительства Югры ранее сообщал о 17 пострадавших. Это - жители Тюменской и Челябинской областей, Томска, а также Югры - городов Нижневартовска и Радужного.

Из резервного фонда правительства Югры им суммарно будет выплачено 3,3 млн рублей материальной помощи. Так, пять человек с тяжелыми травмами получат по 300 тыс. рублей, восемь граждан с травмами средней степени тяжести получат по 200 тыс. рублей, два человека с легкими травмами получат по 100 тыс. рублей.

В поезде, по данным МЧС находился 271 человек.

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Тэги: РОССИЯ, ЮГРА, ПОЕЗД, ПОСТРАДАВШИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]