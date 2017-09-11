Манат укрепился к евро и рублю

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 11 сентября сохранил на уровне 1,7009 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.
Официальный курс маната по отношению к евро на 11 сентября ЦБА установил на уровне 2,0422 манат/1EUR (8 сентября - 2,0526 манат/1EUR).
Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 11 сентября определил на уровне 0,0296 манат/1RUB (8 сентября - 0,0299 манат/1RUB).
А.Азизов
Армения за минувшие сутки нарушила режим прекращения огня 123 раза - Минобороны Азербайджана
Министр обороны Азербайджана отправился с визитом в Израиль
Тегеран заинтересован в активизации совместной с Баку борьбы с международным терроризмом – Роухани
Встреча религиозных лидеров Азербайджана, Армении и России положительно скажется на отношениях народов – Пашазаде
Алиев наградил Кобзона «Почетным дипломом президента Азербайджана»
Азербайджанские спортсмены получат премиальные за медали на Универсиаде в Тайпее
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на капремонт городских многоквартирных домов в Лянкяране
Президент Алиев открыл завод по производству риса и гостиничный комплекс в Лянкяранском районе
Президент Азербайджана открыл ряд объектов в Джалилабадском районе
Число пострадавших при столкновении поезда с грузовиком составило 18 человек - власти
Саакашвили подозревает, что за внесением его в базу "Миротворец" стоит глава МВД Украины Аваков
Экс-глава КНБ Казахстана Дутбаев приговорен к 7,5 годам колонии, лишен генеральского звания
Руководство Армении пытается политически меня уничтожить, похищая из Швеции мою дочь – армянский правозащитник
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
В Баку открылась выставка, посвященная Дню памяти жертв Ленинградской блокады
Студенты Бакинской Высшей Школы Нефти – победители конкурса BP
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»