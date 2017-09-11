Манат укрепился к евро и рублю

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 11 сентября сохранил на уровне 1,7009 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 11 сентября ЦБА установил на уровне 2,0422 манат/1EUR (8 сентября - 2,0526 манат/1EUR).

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 11 сентября определил на уровне 0,0296 манат/1RUB (8 сентября - 0,0299 манат/1RUB).

А.Азизов