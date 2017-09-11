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Финансы 11.09.2017 09:51

Банки-агенты АИФ в январе-июле выдали ипотечных кредитов на 93 млн манатов

Объем ипотечного кредитования из средств Азербайджанского ипотечного фонда (АИФ) в январе-июле 2017 года составил 93,3 млн манатов, что в 84,8 раза больше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке (ЦБА).

В том числе в июле банки-агенты фонда выдали кредитов на 16,5 млн манатов.

По данным ЦБА, АИФ в январе-июле рефинансировал кредитов на сумму 38,8 млн манатов (рост на 32%).

АИФ в январе-июле разместил облигации на сумму 135 млн манатов (в январе-июле 2016 года не размещал - ИФ).

В январе-июле фонд получил из госбюджета Азербайджана 28,8 млн манатов для выдачи социальной ипотеки, в том числе в июле – 4,6 млн манатов.

АИФ создан в декабре 2005 года и в марте 2006 года приступил к выдаче ипотечных кредитов. Выдача социальной ипотеки в Азербайджане началась с 2007 года. АИФ с 1 июня 2009 года возобновил процесс выдачи ипотечных кредитов на коммерческих условиях. При этом на коммерческих условиях ипотечные кредиты выдаются за счет средств, привлекаемых фондом от выпуска собственных облигаций. Ипотечные кредиты на коммерческих условиях выдаются в манатах и только гражданам Азербайджана. Кредиты выдаются на срок от 3 до 25 лет, максимальный размер кредита не должен превышать 100 тыс. манатов, кредит выдается по ставке не более 8% годовых.

Из госбюджета финансируется лишь социальная ипотека. Ее максимальный размер составляет 100 тыс. манатов, ставка - не выше 4% годовых.

В 2016 году банки агенты АИФ выдали кредитов на 1,1 млн манатов.

А.Азизов

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Тэги: АИФ, КРЕДИТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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