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Дальнее зарубежье 11.09.2017 13:32

Истребители НАТО на минувшей неделе трижды поднимались в воздух для сопровождения российских военных самолетов

Самолеты воздушной полиции НАТО на прошлой неделе три раза поднималась в воздух для сопровождения летевших над Балтикой российских военных самолетов, сообщило в понедельник Минобороны Литвы.

Так, в начале недели истребители воздушной полиции распознали и сопроводили летевшие одновременно в международном пространстве два российских истребителя Су-27. В пятницу истребители НАТО дважды поднимались для сопровождения российского транспортного самолета Ан-12.

Российские самолеты летели с отключенными транспондерами, отмечают в Вильнюсе.

Миссия воздушной полиции НАТО осуществляется из Литвы и Эстонии. В связи с проведением российско-белорусских учений "Запад" в конце августа воздушная полиция была усилена дополнительными истребителями ВВС США.

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Тэги: НАТО, БАЛТИЯ, РОССИЯ, САМОЛЕТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]