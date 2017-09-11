Истребители НАТО на минувшей неделе трижды поднимались в воздух для сопровождения российских военных самолетов

Самолеты воздушной полиции НАТО на прошлой неделе три раза поднималась в воздух для сопровождения летевших над Балтикой российских военных самолетов, сообщило в понедельник Минобороны Литвы.

Так, в начале недели истребители воздушной полиции распознали и сопроводили летевшие одновременно в международном пространстве два российских истребителя Су-27. В пятницу истребители НАТО дважды поднимались для сопровождения российского транспортного самолета Ан-12.

Российские самолеты летели с отключенными транспондерами, отмечают в Вильнюсе.

Миссия воздушной полиции НАТО осуществляется из Литвы и Эстонии. В связи с проведением российско-белорусских учений "Запад" в конце августа воздушная полиция была усилена дополнительными истребителями ВВС США.