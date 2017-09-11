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Дальнее зарубежье 11.09.2017 13:54

Предвыборная программа "Альтернативы для Германии" напоминает идеологию нацистов - министр юстиции ФРГ

Министр юстиции ФРГ Хайко Мас подверг критике ряд пунктов предвыборной программы правопопулисткой партии "Альтернатива для Германии" (AfD), назвав их антиконституционными.

"Впервые с 1949 года преодолеть пятипроцентный барьер может партия, программа которой частично антиконституционна", - написал Х.Мас в комментарии для газеты "Франкфуртер рундшау".

Министр отметил, что позиция AfD в сфере "религии, семьи, уголовного права и евроинтеграции со всей очевидностью нарушает статьи 1,3, 4 и 23 Основного закона, заявляющего о достоинстве человека, а также о презумпции невиновности, равенстве мужчины и женщины и свободе религии".

При этом Х.Мас назвал антиконституционными требования AfD запретить минареты и призывы муэдзина к молитве.

"Конечно, любая религия должна подчиняться действующему в Германии конституционному порядку. Однако статьи 3 и 4 Основного закона гарантируют свободу вероисповедания и запрещают дискриминацию по признаку религиозной принадлежности или убеждений", - подчеркнул глава германского минюста.

Он напомнил, что подобной идеологией расизма, руководствовались национал-социалисты, что привело к убийству шести миллионов евреев.

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Тэги: ФРГ, МИНЮСТ, ПАРТИЯ, КРИТИКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]