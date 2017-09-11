Сложная гуманитарная ситуация складывается в лагерях беженцев в районах Эт-Танф и Акербат, где находятся 60 тыс. человек - Шойгу

Министр обороны РФ Сергей Шойгу направил письмо специальному посланнику генерального секретаря ООН по Сирии Стаффану де Мистуре, в котором акцентировал внимание на необходимости дополнительных усилий международного сообщества по оказанию помощи сирийскому населению, информирует российское военное ведомство.

"В документе отмечается, что правительственными войсками при поддержке Воздушно-космических сил России освобождена от террористов значительная территория Сирии. Созданы условия для восстановления мирной жизни. Однако, подчеркивает С.Шойгу, не все сирийцы могут быстро вернуться в свои дома", - сказано в сообщении, поступившем в "Интерфакс-АВН" в понедельник.

В нем отмечается, что "в руинах тысячи жилых домов, школ и медицинских учреждений, объектов социальной инфраструктуры".

"Сложная гуманитарная ситуация, по словам С.Шойгу, складывается в лагерях беженцев, расположенных в районах Эт-Танф и Акербат, где сейчас находится около 60 тыс. человек", - говорится в сообщении.

"Острая потребность сирийцев только в продовольствии составляет сегодня более 1000 тонн и свыше 80 тонн - в медикаментах", - информирует Минобороны РФ.

Здесь отметили, что "российская сторона непрерывно оказывает гуманитарную и медицинскую помощь, занимается разминированием освобожденных территорий, решает множество смежных вопросов восстановления мирной жизни".

"Поэтому для скорейшего возвращения в свои дома сотен тысяч беженцев, говорится в письме С.Шойгу, Сирии необходима консолидация усилий всего международного сообщества", - сказано в сообщении.

На официальном сайте Минобороны РФ опубликован список сирийских населенных пунктов, наиболее нуждающихся сегодня в оказании помощи населению и восстановлении разрушенного террористами жилья. Список будет ежедневно обновляться Российским центром примирения враждующих сторон в Сирии, информирует военное ведомство.