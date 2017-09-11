Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили вернулся на Украину, чтобы обратиться в суд за защитой своих прав, заявил член его партии "Рух новых сил" Давид Сакварелидзе.
"Юрий Луценко (генеральный прокурор Украины Юрий Луценко - ИФ) только пугает всех политических оппонентов возбуждением уголовных дел. Когда он говорит о праве на обращение в суд, хочу отметить, что как раз по этой причине Михаил Саакашвили и вернулся в Украину - чтобы даже в нашей прогнившей судебной системе попытаться защитить свои права", - написал Д.Сакварелидзе на своей странице в соцсети Фейсбук в понедельник.
Он отметил, что Ю.Луценко не торопится возбуждать уголовное дело за незаконное лишение М.Саакашвили украинского гражданства. "Как и не торопился возбуждать уголовное дело, когда в "Краковец" съехалось огромное количество титушек - наверное, это был первый случай, когда мы увидели их в таком количестве со времен Майдана. Не было возбуждено дело и из-за беспрецедентной незаконной остановки людей и народных депутатов в поезде в другой стране, равно как и из-за преступного искусственного перекрытия границы, когда десятки тысяч наших соотечественников не смогли нормально вернуться в страну", - написал Д.Сакварелидзе.
Как сообщалось, 10 сентября вечером лидер партии "Рух новых сил", экс-главы Одесской ОГА Михаил Саакашвили прибыл на Украину. Его сторонники, которые собрались у КПП "Шегини", прорвали границу с украинской стороны и устроили драку с пограничниками, которых выстроили в транзитной зоне. Тем самым они способствовали М.Саакашвили в пересечении государственной границы группы лиц, в том числе и народных депутатов.
Во время инцидента 11 бойцов Национальной полиции и 5 Госпогранслужбы получили телесные повреждения. Отмечено, что на место происшествия выехала следственная группа военной прокуратуры, которая вместе с Национальной полицией установит все обстоятельства происшествия и даст правонарушению квалификацию.
Предварительно, в действиях организаторов массовых беспорядков на границе усматриваются признаки нарушения ст.332 и 348 Уголовного кодекса Украины. Полиция Львовской области открыла уголовное производство по факту прорыва границы по ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса страны.
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