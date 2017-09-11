Патриарх Кирилл призвал остановить распространение алкоголизма

В День Крестителя Иоанна, когда в Русской церкви отмечают также праздник трезвости, патриарх Кирилл напомнил о необходимости здорового образа жизни.

"День трезвости призван помочь человеку, находящемуся в жестоком плену винопития и иных пагубных зависимостей, задуматься о своей жизни и встать на путь исправления, обрести истинную свободу и радость жизни, которая невозможна без исполнения заповедей Божиих, без совершения добрых дел и сознательных трудов, без искренней любви к людям и заботы о них", - говорится в патриаршем обращении, распространенном в понедельник его-пресс-службой.

Предстоятель Церкви отметил, что "трезвость в широком смысле слова можно понимать как способность правильно оценивать происходящее и внутри нас, и вовне", и напомнил, что "именно трезвый взгляд на вещи помогает нам делать правильный жизненный выбор, выстраивать добрые отношения с родными и близкими, с окружающими нас людьми".

Он посетовал, что одурманивающие вещества, в том числе алкоголь, вместо свободы приводят людей к зависимости от страшного недуга, "в результате разрушаются человеческие отношения, совершаются преступления, распадаются семьи, дети становятся сиротами при живых родителях".

"Молитвами Крестителя Спасова Иоанна да поможет Всесильный Господь остановить распространение зла алкоголизма и иных пагубных пристрастий на нашей земле и обратить людей к подлинной радости жизни во Христе Иисусе!" - заключил свое обращение патриарх.

С 2014 года Священный Синод возобновил существовавшую некогда традицию отмечать День трезвости ежегодно в праздник Усекновения главы Иоанна Предтечи, который вел трезвый образ жизни, но умер от удара меча по наветам недоброжелателей во время пьяного пира.