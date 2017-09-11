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СНГ 11.09.2017 15:05

Атамбаев поставил задачу провести честные выборы нового президента Киргизии

Проведение 15 октября честных выборов нового президента Киргизии обеспечит признание народом их итогов, считает глава республики Алмазбек Атамбаев.

"Народ примет итоги выборов, если они пройдут чисто и открыто", - заявил А.Атамбаев в понедельник на заседании Совета безопасности республики.

"Выборы должны пройти чисто", - подчеркнул президент.

В свою очередь вице-премьер Дуйшенбек Зилалиев сообщил, что правительством принимаются меры по обеспечению равных условий для кандидатов в президенты, избирательных прав граждан, стабильной работы избирательных участков и их безопасности.

"В период подготовки и проведения выборов за правопорядком будут следить свыше 9,5 тыс. милиционеров и 9 тыс. представителей добровольных народных дружин", - добавил вице-премьер.

По его словам, финансирование всех расходов, связанных с проведением президентских выборов, "будет осуществляться своевременно и в полном объеме".

По данным ЦИК Киргизии, на финансирование президентских выборов из госбюджета выделяется 671,5 млн сомов ($1/68,5), из них на первый тур предусмотрено почти 539 млн сомов, на второй тур - более 132,5 млн сомов.

Председатель ЦИК Нуржан Шайлдабекова сообщила на заседании Совбеза, что в настоящее время идет активный процесс уточнения списков избирателей, принимаются все меры по обеспечению бесперебойного и надежного функционирования автоматизированной избирательной системы.

"С учетом недостатков прошлых кампаний совершенствовано программное обеспечение с тем, чтобы данные было легко анализировать и отображать. (. . .) ЦИК намерен провести широкую общественную презентацию для кандидатов, их представителей, независимых экспертов и СМИ с тем, чтобы все понимали, что автоматизированная система объективная, работает в бесконтактном режиме, позволяет получить достоверные итоги голосования и любые внешние воздействия с целью изменить результаты невозможны", - сказала Н.Шайлдабекова.

Глава ЦИК добавила, что на выборах президента Киргизии в республике и за рубежом будут открыты 2375 избирательных участков.

Выборы президента Киргизии назначены на 15 октября. Полномочия Алмазбека Атамбаева истекают 1 декабря, он не имеет права повторно баллотироваться.

Президент Киргизии избирается на один шестилетний срок.

Регистрацию в ЦИК Киргизии прошли 13 кандидатов на пост главы государства.

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Тэги: КИРГИЗИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ВЫБОРЫ, ПОДГОТОВКА


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