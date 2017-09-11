Конфликт в Мьянме - это настоящий пример этнической чистки, считают в ООН

Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн в понедельник назвал конфликт между властями Мьянмы и мусульманским меньшинством рохинджа "книжным примером этнической чистки".
"Я призываю правительство (Мьянмы - ИФ) прекратить жестокие военные операции, признать все имевшие место нарушения и прекратить последовательную и широко распространенную дискриминацию по отношению к представителям народности рохинджа", - также заявил З.Раад аль-Хусейн, выступая перед Советом ООН по правам человека в Женеве.
Верховный комиссар ООН по правам человека назвал правительственные меры по отношению к рохинджа в Мьянме "очевидно, непропорциональными" нападениям повстанцев, осуществленным в прошлом месяце и ставшим причиной обострения конфликта в регионе.
По последним данным, с момента обострения конфликта 25 августа, около 313 тыс. представителей рохинджа вынужденно оставили свои дома и бежали из Мьянмы в соседний Бангладеш.
Как сообщалось, власти Мьянмы проводят операцию в штате Ракхайн против рохинджа, которых считают исламскими боевиками. Результатом столкновений стала гибель 400 человек, в том числе более 350 человек из народности рохинджа.
Конфликт между рохинджа и бирманцами, исповедующими буддизм, тлел в штате Ракхайн многие годы. Рохинджа считают себя коренным населением территории современного бирманского штата Ракхайн, хотя большинство историков полагают, что рохинджа переселились в Мьянму во времена британского колониального владычества.
Власти и общественное мнение в Мьянме, где основной религией является буддизм, считают мусульман рохинджа нелегальными мигрантами из Бангладеш, поэтому отказывают им в гражданстве.
Блогер Лапшин совершил попытку суицида под предлогом затянувшейся экстрадиции в Израиль – Пенитенциарная служба Азербайджана
Баку и Мадрид обсудили перспективы расширения отношений – МИД Азербайджана
В ПАСЕ в октябре пройдут обсуждения по функционированию демократических институтов в Азербайджане
Покупка полисов ОСАГО в Азербайджане со временем будет полностью переведена на безналичный расчет – ISB
Количество банкоматов в Азербайджане за 7 месяцев выросло на 2%, pos-терминалов - сократилось на 3%
Открытие ж/д Баку-Тбилиси-Карс намечено на конец октября – глава АЖД
В Исмаиллы строится лечебно-оздоровительный комплекс за 5 млн манатов
Новая мощная вспышка на Солнце может вызвать магнитную бурю на Земле 12-13 сентября - казахстанские ученые
Центр культуры Азербайджана откроется в Джакарте – посол в Баку
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на капремонт городских многоквартирных домов в Лянкяране
Президент Алиев открыл завод по производству риса и гостиничный комплекс в Лянкяранском районе
Президент Азербайджана открыл ряд объектов в Джалилабадском районе
Руководство Армении пытается политически меня уничтожить, похищая из Швеции мою дочь – армянский правозащитник
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
В Баку открылась выставка, посвященная Дню памяти жертв Ленинградской блокады
Студенты Бакинской Высшей Школы Нефти – победители конкурса BP
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»