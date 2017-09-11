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Дальнее зарубежье 11.09.2017 13:20

Конфликт в Мьянме - это настоящий пример этнической чистки, считают в ООН

Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн в понедельник назвал конфликт между властями Мьянмы и мусульманским меньшинством рохинджа "книжным примером этнической чистки".

"Я призываю правительство (Мьянмы - ИФ) прекратить жестокие военные операции, признать все имевшие место нарушения и прекратить последовательную и широко распространенную дискриминацию по отношению к представителям народности рохинджа", - также заявил З.Раад аль-Хусейн, выступая перед Советом ООН по правам человека в Женеве.

Верховный комиссар ООН по правам человека назвал правительственные меры по отношению к рохинджа в Мьянме "очевидно, непропорциональными" нападениям повстанцев, осуществленным в прошлом месяце и ставшим причиной обострения конфликта в регионе.

По последним данным, с момента обострения конфликта 25 августа, около 313 тыс. представителей рохинджа вынужденно оставили свои дома и бежали из Мьянмы в соседний Бангладеш.

Как сообщалось, власти Мьянмы проводят операцию в штате Ракхайн против рохинджа, которых считают исламскими боевиками. Результатом столкновений стала гибель 400 человек, в том числе более 350 человек из народности рохинджа.

Конфликт между рохинджа и бирманцами, исповедующими буддизм, тлел в штате Ракхайн многие годы. Рохинджа считают себя коренным населением территории современного бирманского штата Ракхайн, хотя большинство историков полагают, что рохинджа переселились в Мьянму во времена британского колониального владычества.

Власти и общественное мнение в Мьянме, где основной религией является буддизм, считают мусульман рохинджа нелегальными мигрантами из Бангладеш, поэтому отказывают им в гражданстве.

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Тэги: ООН, МЬЯНМА, КОНФЛИКТ, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]