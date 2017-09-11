Директор азербайджанского оппозиционного информагентства Turan переведен под надзор полиции

Директор азербайджанского информационного агентства Turan Мехман Алиев, арестованный по обвинению в уклонении от налогов, в понедельник переведен из СИЗО под надзор полиции, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в агентстве.
"М.Алиев сегодня выпущен под надзор полиции", - отметили в информационном агентстве.
Ранее М.Алиев обратился к президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву с заявлением в связи со своим арестом.
Помощник президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов заявил, что президент И.Алиев дал поручения соответствующим структурам о рассмотрении изменения меры пресечения арест, избранного в отношении М.Алиева на домашний арест.
М.Алиев был задержан 24 августа, в его отношении возбуждено уголовное дело по статьям 192.2.2 "Незаконное предпринимательство", 213.1 "Уклонение от уплаты налогов" и 308.1 "Злоупотребление должностными полномочиями" УК Азербайджана.
М.Алиев обвиняется в уклонении от уплаты налогов на сумму 60,08 тыс. манатов ($35 тыс.).
Ясамальский районный суд Баку 25 августа избрал в отношении М.Алиева меру пресечения в виде трехмесячного ареста.
Бакинский Апелляционный суд отклонил 30 августа жалобу М.Алиева на решение суда первой инстанции о содержании его под стражей.
Защита М.Алиева ходатайствовала 5 сентября об освобождении М.Алиева под залог. Однако, Ясамальский районный суд Баку отклонил ходатайство.
Ранее Совет прессы Азербайджана выступил с обращением к президенту страны Ильхаму Алиеву с просьбой оказать поддержку справедливому расследованию дела М.Алиева.
ИА "Turan" учреждено в мае 1990 года.
Р.Бабаев
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