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Внутренняя политика 11.09.2017 13:23

Директор азербайджанского оппозиционного информагентства Turan переведен под надзор полиции

Директор азербайджанского информационного агентства Turan Мехман Алиев, арестованный по обвинению в уклонении от налогов, в понедельник переведен из СИЗО под надзор полиции, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в агентстве.

"М.Алиев сегодня выпущен под надзор полиции", - отметили в информационном агентстве.

Ранее М.Алиев обратился к президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву с заявлением в связи со своим арестом.

Помощник президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов заявил, что президент И.Алиев дал поручения соответствующим структурам о рассмотрении изменения меры пресечения арест, избранного в отношении М.Алиева на домашний арест.

М.Алиев был задержан 24 августа, в его отношении возбуждено уголовное дело по статьям 192.2.2 "Незаконное предпринимательство", 213.1 "Уклонение от уплаты налогов" и 308.1 "Злоупотребление должностными полномочиями" УК Азербайджана.

М.Алиев обвиняется в уклонении от уплаты налогов на сумму 60,08 тыс. манатов ($35 тыс.).

Ясамальский районный суд Баку 25 августа избрал в отношении М.Алиева меру пресечения в виде трехмесячного ареста.

Бакинский Апелляционный суд отклонил 30 августа жалобу М.Алиева на решение суда первой инстанции о содержании его под стражей.

Защита М.Алиева ходатайствовала 5 сентября об освобождении М.Алиева под залог. Однако, Ясамальский районный суд Баку отклонил ходатайство.

Ранее Совет прессы Азербайджана выступил с обращением к президенту страны Ильхаму Алиеву с просьбой оказать поддержку справедливому расследованию дела М.Алиева.

ИА "Turan" учреждено в мае 1990 года.

Р.Бабаев

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]