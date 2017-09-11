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СНГ 11.09.2017 13:44

Семь казахстанцев из-за лопнувшего колеса насмерть разбились на машине, направляясь на свадьбу

В селе Бейнеу Мангистауской области Казахстана в результате автоаварии погибли семь человек, сообщили в понедельник агентству "Интерфакс-Казахстан" очевидцы.

По словам очевидцев, накануне вечером у автомашины Toyota лопнуло колесо, в результате чего автомобиль занесло, и он врезался в забор одного из домов.

В дорожной аварии, по информации собеседника агентства, погибли семь человек, включая водителя и двоих детей.

По словам сельчан, все участники ДТП являются близкими родственниками. "Водитель в тот вечер вместе с родными ехал на свадьбу, все они погибли. Супруга водителя осталась дома", - рассказали очевидцы.

Агентство пока не располагает официальным подтверждением случившегося, в областном департаменте внутренних дел от комментариев по телефону отказались.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ДТП, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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