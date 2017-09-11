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Транспорт и связь 11.09.2017 13:46

Открытие ж/д Баку-Тбилиси-Карс намечено на конец октября – глава АЖД

Официальная церемония открытия железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс (БТК) намечено на 28 октября, заявил глава ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) Джавид Гурбанов.

"Если не возник каких-либо технических проблем, то официальное открытие железной дороги БТК состоится 28 октября", - сказал Дж.Гурбанов государственному информагентству "АЗЕРТАДЖ".

Как сообщалось, Грузия, Азербайджан и Турция 7 февраля 2007 года подписали межправительственное соглашение о создании железнодорожного коридора Баку-Тбилиси-Карс.

Проект включает строительство железной дороги Карс-Ахалкалаки протяженностью 98 км, из которых 68 км пройдет по территории Турции, 30 км – Грузии, а также реконструкцию в Грузии 183-километрового участка Ахалкалаки-Тбилиси. Строительство грузинской части финансируется Азербайджаном, выделившим Грузии два льготных кредита на общую сумму $775 млн.

Ранее министр транспорта, судоходства и коммуникаций Турции Ахмет Арслан заявил, что по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс потенциально можно будет перевозить 34-35 млн тонн грузов в год.

«На начальном этапе по БТК ожидается перевозка до 1 млн пассажиров и 6,5 млн тонн грузов. Наша же среднесрочная цель выйти на уровень перевозки 20-22 млн тонн грузов в год по этому коридору», - заявил А.Арслан.

А.Азизов

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Тэги: БТК, ОТКРЫТИЕ, СРОКИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]