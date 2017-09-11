Президент Порошенко обещал выполнить любое решение украинского суда по гражданству Саакашвили

Президент Петр Порошенко заявил, что выполнит любое решение суда о лишении Михаила Саакашвили гражданства Украины, однако последний в течение более чем полутора месяцев так и не обратился в судебные инстанции.
"В любом правовом государстве лицо имеет право обжаловать любой административный акт в административном суде, в данном случае в Высшем административном суде. И я, как президент, выполню любое решение суда. Не нравится решение украинских судов? Есть Европейский суд по правам человека... Прошло более полутора месяцев. Никто в суд не подавал", - сказал он в ходе совещания по вопросам развития сельской медицины в понедельник в Киеве.
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