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СНГ 11.09.2017 15:28

Президент Порошенко обещал выполнить любое решение украинского суда по гражданству Саакашвили

Президент Петр Порошенко заявил, что выполнит любое решение суда о лишении Михаила Саакашвили гражданства Украины, однако последний в течение более чем полутора месяцев так и не обратился в судебные инстанции.

"В любом правовом государстве лицо имеет право обжаловать любой административный акт в административном суде, в данном случае в Высшем административном суде. И я, как президент, выполню любое решение суда. Не нравится решение украинских судов? Есть Европейский суд по правам человека... Прошло более полутора месяцев. Никто в суд не подавал", - сказал он в ходе совещания по вопросам развития сельской медицины в понедельник в Киеве.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: УКРАИНА, ПОРОШЕНКО, СААКАШВИЛИ, ГРАЖДАНСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]