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Дальнее зарубежье 11.09.2017 13:49

Испанский врач погибла в Афганистане при нападении на нее двух пациентов-афганцев

Испанский врач, работавшая по линии Красного Полумесяца в Афганистане, убита в городе Мазари-Шарифе на севере страны, сообщает в понедельник испанская газета "Мундо" со ссылкой на источники в афганской полиции.

По первоначальным данным, нападение совершили два пациента, которые раз в месяц приходили в местную больницу на амбулаторное лечение.

Причины нападения, приведшего к гибели врача, неизвестны.

Оба напавших арестованы. Начато расследование.

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Тэги: АФГАНИСТАН, ИСПАНИЯ, ВРАЧ, ГИБЕЛЬ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]