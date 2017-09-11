Испанский врач погибла в Афганистане при нападении на нее двух пациентов-афганцев

Испанский врач, работавшая по линии Красного Полумесяца в Афганистане, убита в городе Мазари-Шарифе на севере страны, сообщает в понедельник испанская газета "Мундо" со ссылкой на источники в афганской полиции.

По первоначальным данным, нападение совершили два пациента, которые раз в месяц приходили в местную больницу на амбулаторное лечение.

Причины нападения, приведшего к гибели врача, неизвестны.

Оба напавших арестованы. Начато расследование.