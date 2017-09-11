Саакашвили, Тимошенко и другие политики решают на совете в львовском отеле, что делать дальше

Лидер партии "Рух новых сил" Михаил Саакашвили, лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко и другие украинские политики проводят совещание в отеле "Леополис" во Львове, сообщил народный депутат из фракции "Самопомощь" Егор Соболев.
"Сейчас мы проведем совещание, во время которого решим, что делать дальше. А потом они выйдут к вам, и Саакашвили расскажет, что лично он планирует делать", - сказал Е.Соболев журналистам во Львове в понедельник.
Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", в отель "Леополис", где проходит совещание, прибыли Ю.Тимошенко, народный депутат из фракции "Батькивщина" Сергей Власенко, представители львовской организации партии "Батькивщина", а так же сам Е.Соболев. О других участниках совещания пока не известно.
Вместе с тем из здания отеля вышла жена М.Саакашвили, Сандра, которая вместе с сыном пошла в город на прогулку.
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