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СНГ 11.09.2017 13:50

Саакашвили, Тимошенко и другие политики решают на совете в львовском отеле, что делать дальше

Лидер партии "Рух новых сил" Михаил Саакашвили, лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко и другие украинские политики проводят совещание в отеле "Леополис" во Львове, сообщил народный депутат из фракции "Самопомощь" Егор Соболев.

"Сейчас мы проведем совещание, во время которого решим, что делать дальше. А потом они выйдут к вам, и Саакашвили расскажет, что лично он планирует делать", - сказал Е.Соболев журналистам во Львове в понедельник.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", в отель "Леополис", где проходит совещание, прибыли Ю.Тимошенко, народный депутат из фракции "Батькивщина" Сергей Власенко, представители львовской организации партии "Батькивщина", а так же сам Е.Соболев. О других участниках совещания пока не известно.

Вместе с тем из здания отеля вышла жена М.Саакашвили, Сандра, которая вместе с сыном пошла в город на прогулку.

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Тэги: УКРАИНА, СААКАШВИЛИ, ТИМОШЕНКО, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]