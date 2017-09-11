Порошенко: причастные к прорыву границы Украины должны понести ответственность

Президент Украины Петр Порошенко считает, что произошедший накануне инцидент с прорывом государственной границы в пункте пропуска "Шегини" группой сторонников лидера партии "Рух новых сил", экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили необходимо оценивать не в политической плоскости, а исключительно в правовом поле.
"Этот инцидент не требует политических комментариев. Мы будем комментировать его исключительно в правовом поле", - сказал он в ходе совещания по вопросам развития сельской медицины в понедельник в Киеве.
Президент подчеркнул, что принцип неприкасаемости государственной границы - это вопрос национальной безопасности, и ему "все равно, кто нарушает государственную границу: или боевики на востоке, или политиканы на западе - должна быть четкая правовая юридическая ответственность".
Говоря о действиях сотрудников Государственной пограничной службы Украины во время инцидента, которые имели оружие, однако не применили его против прорвавшихся на пункт пропуска людей, П.Порошенко заявил: "Я считаю, что пограничники... поступали правильно, не применив оружие, на применение которого они имели полное право".
"Оставим политику политикам, преступления - правоохранителям, прокуратуре, суду. Эти нормы и формат должны действовать в правовом государстве", - добавил глава Украинского государства.
П.Порошенко также выразил мнение, что "этот господин (М.Саакашвили - ИФ) так же, с таким же упорством будет прорываться в Грузию, как он пытался попасть в Украину".
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