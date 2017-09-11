Количество банкоматов в Азербайджане за 7 месяцев выросло на 2%, pos-терминалов - сократилось на 3%

Количество банкоматов, установленных банками в Азербайджане, на 1 августа 2017 года составляет 2,505 тыс. единиц, что на 2,1% больше показателя на начало текущего года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке Азербайджана (ЦБА).

Согласно данным ЦБА, на 31 июля в Баку установлено 1,355 тыс. банкоматов (рост на 2,5%), в регионах - 1,15 тыс. банкоматов (рост на 1,6%).

По данным ЦБА, в январе-июле 2017 года наблюдалось сокращение числа pos-терминалов, установленных на объектах торговли и услуг на территории республики. В частности, на начало июля их численность составляет 69,438 тыс. единиц (спад на 3,3%).

При этом в Баку имеется 39,585 тыс. pos-терминалов (спад на 2,3%), в регионах – 29,853 тыс. (спад на 4,6%).

В объектах розничной торговли установлено 68,421 тыс. или 98,5% всех pos-терминалов.

А.Азизов