Количество банкоматов в Азербайджане за 7 месяцев выросло на 2%, pos-терминалов - сократилось на 3%

Количество банкоматов, установленных банками в Азербайджане, на 1 августа 2017 года составляет 2,505 тыс. единиц, что на 2,1% больше показателя на начало текущего года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке Азербайджана (ЦБА).
Согласно данным ЦБА, на 31 июля в Баку установлено 1,355 тыс. банкоматов (рост на 2,5%), в регионах - 1,15 тыс. банкоматов (рост на 1,6%).
По данным ЦБА, в январе-июле 2017 года наблюдалось сокращение числа pos-терминалов, установленных на объектах торговли и услуг на территории республики. В частности, на начало июля их численность составляет 69,438 тыс. единиц (спад на 3,3%).
При этом в Баку имеется 39,585 тыс. pos-терминалов (спад на 2,3%), в регионах – 29,853 тыс. (спад на 4,6%).
В объектах розничной торговли установлено 68,421 тыс. или 98,5% всех pos-терминалов.
А.Азизов
Блогер Лапшин совершил попытку суицида под предлогом затянувшейся экстрадиции в Израиль – Пенитенциарная служба Азербайджана
Баку и Мадрид обсудили перспективы расширения отношений – МИД Азербайджана
В ПАСЕ в октябре пройдут обсуждения по функционированию демократических институтов в Азербайджане
В Исмаиллы строится лечебно-оздоровительный комплекс за 5 млн манатов
Новая мощная вспышка на Солнце может вызвать магнитную бурю на Земле 12-13 сентября - казахстанские ученые
Центр культуры Азербайджана откроется в Джакарте – посол в Баку
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на капремонт городских многоквартирных домов в Лянкяране
Президент Алиев открыл завод по производству риса и гостиничный комплекс в Лянкяранском районе
Президент Азербайджана открыл ряд объектов в Джалилабадском районе
Порошенко: причастные к прорыву границы Украины должны понести ответственность
Президент Порошенко обещал выполнить любое решение украинского суда по гражданству Саакашвили
Пять человек погибли при покушении на высокопоставленного афганского полицейского, сам он выжил
Руководство Армении пытается политически меня уничтожить, похищая из Швеции мою дочь – армянский правозащитник
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
В Баку открылась выставка, посвященная Дню памяти жертв Ленинградской блокады
Студенты Бакинской Высшей Школы Нефти – победители конкурса BP
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»