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СНГ 11.09.2017 14:27

Саакашвили подаст иск в Высший административный суд Украины на незаконность лишения его гражданства

Адвокат лидера Михаила Саакашвили Маркиян Галабала заявил, что подача в Государственную миграционную службу Украины заявления для признания его подзащитного лицом, которое нуждается в дополнительной защите, юридически должна приостановить реализацию запроса на его экстрадицию.

"Подача заявления в Миграционную службу должна приостановить реализацию запроса грузинской стороны на экстрадицию Саакашвили", - сказал адвокат в понедельник в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

"На данный момент Саакашвили имеет статус лица без гражданства, которое постоянно проживает на Украине. Это отдельный правовой статус. И с целью недопущения его экстрадиции в Грузию мы хотели его правовой статус дополнительно усилить другим правовым статусом, который называется "лицо, которое требует дополнительной защиты", - пояснил он мотивацию подачи заявления в миграционную службу.

При этом адвокат подчеркнул, что речь не идет о физических способах защиты, охраны или обеспечения безопасности М.Саакашвили, а только о намерении воспользоваться дополнительной возможностью и попробовать получить статус лица, которое требует дополнительной защиты.

Отвечая на вопрос, означает ли подача заявления автоматическую приостановку Украиной действий по запросу грузинской стороны на экстрадицию, М.Галабала сказал: "Фактически, да. Но еще рано говорить об этом, потому что мы официально не были уведомлены о том, был ли действительно запрос на экстрадицию. То есть, органы государственной власти Украины относительно экстрадиционного запроса нам ничего не сообщили. Мы владеем этой информацией только из СМИ. В том числе, и из позиции, озвученной заместителем министра (юстиции Украины - ИФ) Сергеем Петуховым".

Вместе с тем, адвокат подчеркнул, что юридически действия украинской стороны по запросу об экстрадиции должны быть приостановлены до момента рассмотрения заявления о получении дополнительной защиты.

Он добавил, что заявление должно быть рассмотрено достаточно быстро - в течение нескольких дней.

М.Галабала проинформировал, что М.Саакашвили не намерен идти в миграционную службу: "Это была провокация со стороны (главы МВД Украины Арсена - ИФ) Авакова, и нет никакой необходимости приходить в погранслужбу и миграционную службу. Пересечение границы произошло сегодня, и каким образом пограничники могут поставить штамп сегодняшним (днем - ИФ)?.. Это манипуляции и злоупотребление".

Также адвокат сообщил, что в ближайшие дни также будет подан иск в Высший административный суд Украины о незаконности лишения М.Саакашвили украинского гражданства.

"Однозначно, будет подано заявление в суд. И, я думаю, М.Саакашвили будет лично его подавать", - сказал он.

При этом адвокат подчеркнул, что, будучи лицом без гражданства, М.Саакашвили имеет право на подачу такого иска: "Безусловно, никаких ограничений относительно статуса тут нет. Это право как лица без гражданства, так и иностранного гражданина, подавать любые обращение, жалобы в суд. Никаких ограничений нет".

Отвечая на уточняющий вопрос, когда именно это будет сделано, он сказал: "Думаю в ближайшее время, в ближайшие дни".

В исковых требованиях, по словам М.Галабалы, речь будет идти о необходимости "отменить и признать противоправным прекращение гражданства М.Саакашвили".

Также он рассказал, что по событиям на границе М.Саакашвили и его защита обращаться в суды не будут. "С нашей стороны вряд ли будут какие-то обращения в суд", - сказал адвокат.

При этом М.Галабала акцентировал внимание, что "пересечение государственной границы было осуществлено в состоянии крайней необходимости, поскольку надо было эвакуировать людей из заминированного пункта пропуска через госграницу. Это отказались делать работники погранслужбы, и не оставалось другого выхода, кроме как покинуть этот пункт пропуска".

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Тэги: УКРАИНА, СААКАШВИЛИ, ИСКИ


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