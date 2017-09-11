Покупка полисов ОСАГО в Азербайджане со временем будет полностью переведена на безналичный расчет – ISB

Страховые компании в Азербайджане, являющиеся членами Бюро по обязательному страхованию (ISB), в I-ОМ полугодии 2017 года собрали премий по обязательному страхованию автогражданской ответственности (ОСАГО) на сумму 43 млн 436,548 тыс. манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Бюро.
"Страховщики в Азербайджане в январе-июне 2017 года заключили 562,786 тыс. электронных договоров по ОСАГО, в рамках которых получили 43 млн 436,548 тыс. манатов премий. По сравнению с I-ым полугодием прошлого года премии страховщиков по ОСАГО увеличились на 3,06%, количество заключенных договоров выросло на 6,96%", - отметили в Бюро.
По данным Бюро, в отчетном периоде больше всего договоров по ОСАГО было заключено в июне (133,148 тыс.), наибольший сбор премий также собран страховщиками в июне (10 млн 923 тыс. манатов).
В ISB отметили, что в перспективе планируется перевод взносов по ОСАГО полностью на безналичную форму. "Это позволит избежать различных злоупотреблений и обеспечит удобство всех сторон", - отметили в Бюро.
Как сообщалось ранее, в Азербайджане с 16 декабря 2011 года началась продажа полисов по ОСАГО по новым тарифам и условиям.
В частности, установлен базовый тариф в размере 50 манатов и применяется он в отношении автотранспортных средств с объемом двигателя до 1500 куб. сантиметров. По мере увеличения объема двигателя применяются коэффициенты от 1,5 до 5. Для автотранспортных средств объемом двигателя более 5 тыс. куб. см. применяется коэффициент 5, т.е. страховой тариф составляет 250 манатов.
Для автобусов и микроавтобусов, занимающихся перевозкой пассажиров, с числом посадочных мест от 9 до 16 применяется коэффициент 3 к базовому тарифу, более 16 посадочных мест - коэффициент 4.
Для грузовых автомобилей коэффициент составляет от 3 до 5 в зависимости от максимальной грузоподъемности.
Для мотоциклов, тракторов и прочей сельскохозяйственной техники коэффициент составляет 1.
По ОСАГО страховая сумма при ущербе, нанесенная имуществу составляет 5 тыс. манатов, страховая суммы по ущербу, нанесенному здоровью, на одного человека составляет 5 тыс. манатов, общий лимит по одному страховому случаю - 50 тыс. манатов. Таким образом, максимальная сумма страхового покрытия по ОСАГО может составить 55 тыс. манатов.
В 2016 году премии страховщиков по ОСАГО составили 79,8 млн манатов.
ISB создано в рамках внедрения закона "Об обязательных видах страхования". Членами Бюро являются 17 страховых компаний, из них 13 предоставляют услуги по ОСАГО.
А.Азизов
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