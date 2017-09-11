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Дальнее зарубежье 11.09.2017 16:14

Число нелегалов, прибывающих в Испанию, возросло более чем в два раза за 2017 год - глава погранслужбы ЕС

Глава Европейского агентства пограничной и береговой охраны (Frontex) Фабрис Леджери в понедельник сообщил, что число нелегалов, которые перебираются в Европу через Испанию, за 2017 год увеличилось более чем в два с половиной раза, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.

По словам Ф.Леджери, "мы зарегистрировали почти 14 тыс. случаев проникновения в Испанию из Марокко".

Он отметил, что это "означает увеличение показателей более чем в 2,5 раза за этот год" по сравнению с аналогичным периодом - с января по август - 2016 года.

Ф.Леджери уточнил, что большая часть прибывающих нелегалов - выходцы из Марокко.

Он напомнил, что в то же время число нелегалов, прибывающих в ЕС из Ливии через Средиземное море, сократилось из-за более жестких мер пограничного контроля. Однако Ф.Леджери пояснил, что Frontex не располагает данными, которые подтверждали бы предположение об увеличении миграционного потока через Испанию за счет его сокращения из Ливии.

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Тэги: ИСПАНИЯ, НЕЛЕГАЛЫ, ПРИБЫТИЕ, РОСТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]