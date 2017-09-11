В ПАСЕ в октябре пройдут обсуждения по функционированию демократических институтов в Азербайджане

Обсуждения, посвященные функционированию в Азербайджане демократических институтов, пройдут в Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) 11 октября, отмечается в сообщении организации.

"Содокладчики Мониторингового комитета ПАСЕ по Азербайджану Штефан Шеннах и Сезар Флорин Преда посетят 14-16 сентября с визитом в Баку. Содокладчики планируют встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, с официальными лицами в правительстве, членами парламента", - отмечается в сообщении.

Кроме этого, Ш.Шеннах и Ц.Ф.Преда проведут встречу с представителями гражданского общества в Азербайджане. "Кроме этого, содокладчики запросили отдельные переговоры с лицами, находящимися под стражей", - подчеркивается в сообщении.

В пресс-релизе отмечается, что дебаты о функционировании демократических институтов в Азербайджане пройдут на пленарном заседании ПАСЕ 11 октября 2017 года, на основе доклада, принятого 7 сентября Мониторинговым комитетом ПАСЕ.

А.Азизов