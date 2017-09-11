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Внешняя политика 11.09.2017 14:39

В ПАСЕ в октябре пройдут обсуждения по функционированию демократических институтов в Азербайджане

Обсуждения, посвященные функционированию в Азербайджане демократических институтов, пройдут в Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) 11 октября, отмечается в сообщении организации.

"Содокладчики Мониторингового комитета ПАСЕ по Азербайджану Штефан Шеннах и Сезар Флорин Преда посетят 14-16 сентября с визитом в Баку. Содокладчики планируют встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, с официальными лицами в правительстве, членами парламента", - отмечается в сообщении.

Кроме этого, Ш.Шеннах и Ц.Ф.Преда проведут встречу с представителями гражданского общества в Азербайджане. "Кроме этого, содокладчики запросили отдельные переговоры с лицами, находящимися под стражей", - подчеркивается в сообщении.

В пресс-релизе отмечается, что дебаты о функционировании демократических институтов в Азербайджане пройдут на пленарном заседании ПАСЕ 11 октября 2017 года, на основе доклада, принятого 7 сентября Мониторинговым комитетом ПАСЕ.

А.Азизов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПАСЕ, ДЕБАТЫ, СРОКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]