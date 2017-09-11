Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7009 EUR   2.0422 RUR   0.0296 GBR   2.2403 TRY   0.4987

Цена на нефть

    $/bbl WTI   47.48 Brent   53.78

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 21° 30° Завтра 20° 29° 13 Сен 21° 31° 14 Сен 20° 31°

Дальнее зарубежье 11.09.2017 14:44

В аэропорту Франкфурта-на-Майне распылили слезоточивый газ, пострадали шесть человек

В терминале № 1 аэропорта Франкфурта-на-Майне в понедельник был распылен слезоточивый газ, сообщает сайт издания "Франкфуртер альгемайне цайтунг".

По данным руководства аэропорта, в результате инцидента пострадали шесть человек. Они обратились к медикам из-за небольших затруднений с дыханием.

К настоящему моменту режим тревоги снят. Специалисты после замеров также не обнаружили присутствие ядовитых веществ в воздухе.

Точная причина утечки газа пока неизвестна. Сотрудники экстренных служб расследуют инцидент.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ФРГ, АЭРОПОРТ, ГАЗ, ПОСТРАДАВШИЕ


Похожие новости


Тысячи болельщиков овациями встретили в аэропорту Берлин-Тегель сборную Германии по футболу

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]