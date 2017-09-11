В аэропорту Франкфурта-на-Майне распылили слезоточивый газ, пострадали шесть человек

В терминале № 1 аэропорта Франкфурта-на-Майне в понедельник был распылен слезоточивый газ, сообщает сайт издания "Франкфуртер альгемайне цайтунг".

По данным руководства аэропорта, в результате инцидента пострадали шесть человек. Они обратились к медикам из-за небольших затруднений с дыханием.

К настоящему моменту режим тревоги снят. Специалисты после замеров также не обнаружили присутствие ядовитых веществ в воздухе.

Точная причина утечки газа пока неизвестна. Сотрудники экстренных служб расследуют инцидент.