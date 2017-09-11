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Происшествия 11.09.2017 14:50

Состояние семерых из пострадавших в ДТП с участием микроавтобуса оценивается как средней тяжести – Минздрав Азербайджана

Состояние семерых пострадавших в произошедшем в понедельник в Сабирабадском районе ДТП оценивается как средней тяжести, сообщила агентству «Интерфакс-Азербайджан» сотрудница пресс-службы Министерства здравоохранения Азербайджана Сафая Ахмедова.

Как сообщалось, в понедельник в Сабирабадском районе перевернулся микроавтобус. Погибли два человека, еще 10 человек пострадали.

«Двое из пострадавших отправлены в Институт травматологии и ортопедии в Баку, еще один будет отправлен в этот институт. У остальных семи пострадавших состояние оценивается средней тяжести», - сказала С.Ахмедова.

По ее словам, жертвами аварии стали девушка 1997 года рождения и мужчина 1946 г.р.

Р.Бабаев

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ДТП, МИКРОАВТОБУС, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]