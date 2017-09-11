Состояние семерых из пострадавших в ДТП с участием микроавтобуса оценивается как средней тяжести – Минздрав Азербайджана

Состояние семерых пострадавших в произошедшем в понедельник в Сабирабадском районе ДТП оценивается как средней тяжести, сообщила агентству «Интерфакс-Азербайджан» сотрудница пресс-службы Министерства здравоохранения Азербайджана Сафая Ахмедова.

Как сообщалось, в понедельник в Сабирабадском районе перевернулся микроавтобус. Погибли два человека, еще 10 человек пострадали.

«Двое из пострадавших отправлены в Институт травматологии и ортопедии в Баку, еще один будет отправлен в этот институт. У остальных семи пострадавших состояние оценивается средней тяжести», - сказала С.Ахмедова.

По ее словам, жертвами аварии стали девушка 1997 года рождения и мужчина 1946 г.р.

Р.Бабаев