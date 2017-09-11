Талибы атаковали афганский уезд на границе с Пакистаном - СМИ

Приграничный с Пакистаном уезд Барги Мата провинции Нуристан на востоке Афганистана подвергся нападению сотен боевиков радикального движения "Талибан".
Телеканал Tolo News со ссылкой на местных жителей сообщает, что утром в понедельник уезд подвергся нападению боевиков с трех направлений, идет бой.
Сообщается, что население блокировано в своих домах, несколько строений сгорели в ходе перестрелок.
По данным местных жителей, в ходе боев убито 14 боевиков и один военнослужащий национальной армии.
В то же время представители талибов утверждают, что захватили один из правительственных блокпостов.
Власти провинции заявляют, что для противодействия незаконным вооруженным группам в уезд прибывают дополнительные силы.
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