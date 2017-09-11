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Дальнее зарубежье 11.09.2017 15:01

Талибы атаковали афганский уезд на границе с Пакистаном - СМИ

Приграничный с Пакистаном уезд Барги Мата провинции Нуристан на востоке Афганистана подвергся нападению сотен боевиков радикального движения "Талибан".

Телеканал Tolo News со ссылкой на местных жителей сообщает, что утром в понедельник уезд подвергся нападению боевиков с трех направлений, идет бой.

Сообщается, что население блокировано в своих домах, несколько строений сгорели в ходе перестрелок.

По данным местных жителей, в ходе боев убито 14 боевиков и один военнослужащий национальной армии.

В то же время представители талибов утверждают, что захватили один из правительственных блокпостов.

Власти провинции заявляют, что для противодействия незаконным вооруженным группам в уезд прибывают дополнительные силы.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]