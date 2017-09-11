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Это интересно 11.09.2017 15:18

Новый смартфон Apple получит название iPhone X - СМИ

Новый флагманский смартфон от Apple получит название iPhone X. Как пишет издание 9to5Mac, эта информация была найдена в коде обновленной операционной системы iOS 11.

Презентация новинки состоится 12 сентября - приглашение на мероприятие, назначенное на эту дату, получили многие журналисты, освещающие деятельность компании. Официально тема мероприятия не раскрывается, но именно так Apple оповещает СМИ о грядущем показе своей новой продукции.

Ожидается, что iPhone X получит OLED-экран размером 5,8 дюйма и станет самым большим в линейке смартфонов американской фирмы: экран IPhone 7 Plus обладает размером 5,5 дюйма. Экран будет занимать всю переднюю панель смартфона без отделительных полос по краям. В качестве одного из самых заметных новшеств называется отсутствие кнопки Home - ее функции будет выполнять "виртуальная" кнопка, являющаяся частью экрана.

Скорее всего, новый телефон будет использовать технологию распознавания лиц для идентификации пользователей вместо технологии Touch ID, определяющей хозяина устройства по отпечатку пальцев.

Вместе с тем новый флагман Apple станет самым дорогим телефоном в истории компании - по данным, полученным от источников, его цена в США будет начинаться от $999. Как сообщали СМИ, в России новинка будет стоит 88990 рублей за вариант с 128 Гб памяти и 109990 рублей за модель с 512 Гб памяти.

Модель станет для Apple юбилейной - первый iPhone поступил в продажу летом 2007 года.

Одновременно Apple представит обновления существующих моделей iPhone, которые предположительно будут названы iPhone 8 и iPhone 8 Plus. Серьезных новшеств в них ждать не стоит: они традиционно получат улучшения, касающиеся скорости работы, характеристик камеры или батареи. Также в них будет установлено оборудование для беспроводной зарядки.

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Тэги: США, APPLE, IPHONE, ХАРАКТЕРИСТИКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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